Antonio Maestre señala lo que ha pasado en los pueblos de Castilla y León más afectados por los incendios

El periodista Antonio Maestre ha puesto el foco en lo que ha pasado en las elecciones de Castilla y León en algunos de los pueblos de esa región más afectados por los devastadores incendios del verano de 2025.

En esos comicios, Vox ha logrado 14 procuradores un crecimiento modesto que, no obstante, le permite condicionar un gobierno del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco.

En concreto, el partido que lidera Santiago Abascal se ha hecho con 18,8% de los votos, frente al 17,6% logrado en las anteriores elecciones, y no ha conseguido romper la barrera del 20% que le pronosticaban las encuestas.

Los datos de algunos pueblos

Los datos de Antonio Maestre son demoledores:

Boca de huérgano: PP 31% (Sube 10 puntos)

Llamas de Cabrera (Benuza): PP 62% (Sube 19 puntos)

Fasgar (Murias de Paredes): PSOE 39% (baja 17 puntos)

Molezuelas de la Carballeda: PP 56% (Sube 13 puntos)

A esos datos ha respondido la politóloga Carolina Alonso, que ha apuntado: "Costa da Morte y Prestige, miles de estudiantes universitarios de toda España, en mi caso de la UPV, fuimos a sacar chapapote para que luego el PP sacase mayoría absoluta, diez años después vino el 15M y después las mareas atlánticas y más tarde los gobiernos del cambio en A Coruña, Santiago, Ferrol....".

Maestre también ha señalado que "la izquierda posco se está volviendo marginal cada vez que se abren las urnas": IU-Sumar un 2% y Podemos menos del 1%. Tres partidos para 3 puntos": "Mi respuesta a ese desastre es llevar 8 años de subsidiario en un gobierno de coalición. Pero a lo mejor estoy equivocado".

La pregunta a Ione Belarra

"Podemos ha logrado en sus dos últimos comicios un 0,8% y un 0,7%. ¿Ione Belarra se hará cargo en algún momento del resultado de su partido?", se ha preguntado Maestre.

De hecho, la izquierda alternativa ha vuelto a protagonizar una pugna electoral y han sufrido otro descalabro en los comicios del 15M, al quedarse Podemos y la coalición de IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo sin representación en Castilla y León.

El balance en las urnas ha sido mas duro para Podemos, que con el 95,9% del voto escrutado, ha cosechado únicamente 8.926 sufragios (el 0,74 por ciento del total) y se ve rebasado por la candidatura 'Se acabó la fiesta', que le dobla en votos.

Mientras, la coalición comandada por IU se limita a 26.630 votos (el 2,23%) y no logra cumplir la expectativas de lograr un escaño por la provincia de Valladolid. En cualquier caso, en su pulso particular este 15M Podemos e IU se han quedado lejos de los 62.138 votos que juntos lograron en las anteriores elecciones.