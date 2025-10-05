Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Antonio Maestre descoloca Ana Vázquez con una breve pregunta sobre el genocidio y ETA
Todo a cuenta de Israel y Gaza. 

Maestre y VázquezlaSexta Xplica

Antonio Maestre ha dejado sin palabras a la diputada del PP Ana Vázquez en laSexta Xplica, a cuenta de lo que está haciendo Israel en Gaza. El periodista le ha preguntado a dirigente gallega, que ha afirmado que "sólo dirán genocidio si lo califica la Corte Penal Internacional", si lo que hicieron los nazis en el Holocausto judío fue un genocidio. 

"Mira, yo te voy a decir una cosa, estáis partiendo de una palabra... por supuesto", ha dicho después de varios intentos del periodista para que responda a la pregunta. 

"¿Qué tribunal lo dijo?", le ha repreguntado Maestre. "Ninguno", ha dicho ella. "No me hace falta nada más. Tú no tienes ningún problema para calificarlo de genocidio algo que un tribunal no ha calificado", le ha espetado el periodista. 

"En ese momento es que ni tenían esa resolución", ha añadido la diputada del PP, por lo que el periodista le ha comentado que no le hace falta que lo diga un tribunal para llamar genocidio a lo que hace Israel en Gaza.

La segunda pregunta ha sido la que ha descolocado ya a Vázquez: "¿Por qué el PP calificó en 2015 de genocidio los crímenes de ETA? Qué tribunal calificó de genocidio los crímenes de ETA". 

Una pregunta que Vázquez no ha respondido y se ha ido a Sudán, Venezuela y del catalán en Europa. 

