Araujo 'se ríe' del Madrid y todos apuntan a un periodista del 'Marca' y se equivocan

El central del F.C Barcelona Ronald Araujo ha tenido que salir a aclarar un mensaje que se publicó en su perfil de Twitter sobre el jugador del Real Madrid Nacho Fernández.

"Vaya error de Nacho. Se duerme en el área y está a punto de montar un lío descomunal…", escribió Araujo, junto a un enlace del directo del diario Marca del partido entre Liverpool y Real Madrid. Concretamente, Araujo había compartido el comentario que habían hecho en el periódico deportivo en el minuto 33 del encuentro.

"Cuenta hackeada. Disculpas a todos mis followers y a todas las aficiones. Todo bajo control", ha escrito el central uruguayo para pedir perdón por su comentario, que ya ha sido borrado de su perfil.

Alberto Benitez, responsable de redes sociales en Marca, también recibió multitud de mensajes en los que le decían que él era el que también gestionaba las cuentas del futbolista del Barça.

"Gente creyendo que llevo la cuenta de Marca y la de Araujo, jajaja. Y alegrándose de que Araujo me va a despedir. Gente entrañable, le ha dado al botón de compartir de nuestro directo, minuto 33, nada más. Pruébalo tú mismo, te saldrá un tuit igual", escribió el comunicador.

Asimismo también respondió al tuit de Araujo en el que decía que le habían hackeado la cuenta: "Las cosas que tienen los hacker de hoy en día... entrar en el directo de Marca y le dan al botón de compartir comentario. Me has roto el corazón. Me lo ha roto quien te dijo de poner esto".