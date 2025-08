Así es cómo consiguió entrar a la universidad gracias a 'Aquí no hay quien viva'

El usuario de TikTok Óscar Garrobo (@oscar_garrobo) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social confesando cómo consiguió entrar a la Universidad gracias a la mítica serie Aquí no hay quien viva.

"Yo fui a la universidad gracias a Aquí no hay quien viva, y te explico: Yo no tengo bachillerato, no tengo ni Selectividad, no tengo nada de eso... Y claro, yo no podía entrar a la universidad, como es obvio", ha comenzado relatando Óscar.

"Pero claro, yo estaba ahí con mi vida de nini, tenía 22 años y estaba viendo Aquí no hay quien viva. Y me acuerdo que Emilio tiene un momento de la trama en el que le dicen que tiene que estudiar el examen de 25 años para poder ir a la universidad", ha recordado el usuario.

"¿Eso existe? O sea, ¿existe un examen en el que yo hago el examen y entro directamente a la universidad?", ha contado el tiktoker que se planteó cuando vio esa escena, siendo esta su primera información al respecto.

"Por lo visto todas las universidades tienen uno, por lo menos las públicas. Entonces yo lo hice en la Carlos III y estudié audiovisuales en la Carlos III", ha explicado el usuario de la red social.

"¿Qué pasa? Que es una carrera que tiene como un 12 de nota media en total del año si entrabas por Selectividad, sobre todo el año en curso que yo entré", ha añadido.

"De hecho, me acuerdo el primer año que entramos en el aula y dice la profesora: 'Bueno, que sepáis que sois todos una élite, sois los mejores de vuestra generación, por eso estáis aquí...'", ha manifestado el tiktoker.

"Y yo levanté la mano y dije: 'Yo no. O sea, yo entré con el examen de 25 años, yo entré por la puerta de atrás'. Y dice la tía: 'Bueno, sois todos la élite menos ese tío de ahí'", ha destacado Óscar tomándoselo con humor.

"Entré por la puerta de atrás y al final acabé siendo un estudiante modelo. Tengo varias matrículas de honor, tengo una nota media altísima...", ha asegurado el usuario.

"Me costó aclimatarme porque cuesta cambiar estas cosas, pero a lo que vengo con todo esto es que se puede cambiar las cosas, que se puede estudiar aunque sea tarde", ha concluido.