Así se pronuncia Alcaraz cuando le preguntan por la presencia de Trump en la final del US Open

El tenista Carlos Alcaraz jugará este domingo la final del US Open contra Jannik Sinner. Al evento acudirán diversas personalidades y figuras del mundo del deporte, la cultura y otras áreas, así como algunos mandatarios, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En este sentido, uno de los periodistas le ha preguntado al jugador en una rueda de prensa qué opina sobre la presencia del mandatario republicano en la final del torneo, algo a lo que Alcaraz ha respondido afirmando que intentará "no pensar ello", aunque ha puntualizado que "es fantástico" para el deporte que el líder estadounidense esté ahí en esa fecha.

"Intentaré no pensar en ello. No quiero ponerme nervioso. Es fantástico para el tenis que el presidente de Estados Unidos esté en la final", ha respondido de forma tajante el jugador español, quien disputará el último partido del torneo este domingo 7 de septiembre, ante Jannik Sinner.

El momento en el que ha sido cuestionado por ello ha sido captado y compartido en una publicación por @Tiempordetenis1 y ya ha superado las 300.000 visitas. Ahora, tan solo hará falta esperar al domingo para conocer si el español, quien se juega la revancha, consigue la codiciada victoria final y no cae ante el italiano.