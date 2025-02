Atención si recibes una nota así en casa: parecen inofensivas, pero esto es lo que hay detrás 

La cuenta de TikTok @elpandainversor ha advertido de lo que esconden unas notas, aparentemente manuscritas y de particulares, que están apareciendo en algunas casas y que, según denuncia, suponen un claro engaño.

En una de esas notas se lee: "Hola, estoy interesado en hacer un propuesta de compra por su vivienda. Puede contactarme en [...] quedo a la espera de su respuesta. Gracias". Y otra: "Hola vecino, soy Javi, llámame cuando puedas".

"¿A ti también te han intentado engañar con este tipo de notas? Estas en concreto me las he encontrado en una vivienda que está en venta. Y fíjate, la primera con una buena caligrafía, muy redondita. Esta sí está escrita realmente a boli, esta nota es la original, pero si nos fijamos en la de abajo se ve claramente que es una fotocopia de una nota manuscrita de la que se han hecho varias copias y se van distribuyendo por diferentes viviendas", se dicen en la cuenta de TikTok.

"¿Esto quién lo hace? Esto hay algunas inmobiliarias que optan por estas técnicas para poder contactar con propietarios que quizá tienen su vivienda a la venta o que no tienen pensado venderla pero al ver esta notita se les despierta la idea de venderla", remarca.

"¿Es ilegal? ¿Es un delito? No es un delito como tal, pero a mí que empiecen con estos engaños para poder captar esta vivienda no me parece nada ético", prosigue. El engaño consiste, por tanto, en hacer creer a un propietario que un particular está interesado en su piso cuando, en realidad, forma parte de la estrategia de algunas inmobiliarias.