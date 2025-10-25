Tenso rifirrafe entre Jesús Cintora y Pablo Iglesias: "Una cosa es ser moderador y otra dictador"

Jesús Cintora, presentador del programa Malas Lenguas, que se emite en La 1 y La 2, ganador del Premio Ondas en noviembre de 2015 con Las mañanas de Cuatro, ha protagonizado un tenso rifirrafe con el cofundador de Podemos, Pablo Iglesias, en su programa de este viernes.

El exvicepresidente del Gobierno, politólogo y exdirigente de la formación morada, que actualmente es colaborador habitual del espacio de TVE que presenta Cintora, ha mantenido un duro cruce de palabras con él.

Pablo Iglesias ha asegurado que "estamos todos aquí en contra del fascismo". "Pero si se comete un delito y le roban la cartera a Cintora. Evidentemente, el responsable es quien le roba la cartera. Pero si cuando lo denuncia ante la policía, le dicen que no investigan estos delitos, pues claro que habrá que hablar de esto".

El exdirigente de Podemos ha echado en cara que el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no haya cargas policiales en concentraciones en las casas de dirigentes, como le ocurrió a él en Galapagar.

"Sánchez no es un ciudadano cualquiera. Es un ciudadano con responsabilidades de Gobierno. Si un día dice que se ha terminado lo de las concentraciones de acoso enfrente de las casas de personas de izquierdas o de nuestras sedes. Da la orden, van los antidisturbios y les sobra capacidad profesional para echar de allí a toda esa gentuza", ha señalado.

En ese momento, era el turno de palabra del director de ElPlural.com, Chema Garrido, pero al volver a hablar Iglesias, tuvo que saltar Cintora. "Pero dejamos intervenir a Chema, ¿por favor?", ha cuestionado. Tras ello, el exdirigente de Podemos le ha dicho que si era "su abogado".

"Pablo Iglesias. Te pido por favor respeto a este moderador. Yo no soy abogado de nadie. Yo soy un presentador y aquí reparto la palabra. La reparte este moderador, no tú. ¿Te importa, por favor? Tenía la palabra Chema Garrido", ha contestado el presentador.

El exvicepresidente segundo del Gobierno ha saltado como un resorte, diciéndole que le respeta mucho pero que "una cosa es ser moderador y otra dictador". "Yo tampoco acepto que me calles y que me levantes la voz, Cintora. También a un presentador se le puede criticar. Porque no sois dioses. Estáis en la televisión pública. Y te admiro mucho y te he defendido mucho, pero creo que en esto no tienes razón", ha señalado.

El presentador de Malas Lenguas ha replicado que "ya has tenido tu momento para montar tu numerito". Algo que ha enfadado a Iglesias, justificando que le critica "a pesar de que digas ahora que Iglesias no vuelve a esta tertulia porque yo soy el jefe".

"Soy un humilde periodista. ¿Me permites hablar? Estás esparciendo bulos porque yo no he dicho que no vuelves a esta tertulia. Te pediría... No eres el protagonista. Chema Garrido tenía la palabra. ¿Podemos permitir y nos podemos calmar todos? Dicho esto, te pediría respeto a este moderador que reparte palabras, no calla a nadie. No creo que te puedas quejar de lo que hablas en este programa", ha sentenciado Jesús Cintora.