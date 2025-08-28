Ayuso declara su orgullo hacia el metro de Madrid y la rápida respuesta del PSOE es toda una bofetada

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha publicado un mensaje en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, sobre el metro de Madrid que ha generado cientos de reacciones en las últimas horas.

En concreto, la presidenta de la Comunidad ha lanzado un mensaje manifestado su orgullo hacia uno de los ejes principales del transporte público madrileño: el metro de Madrid.

"El @metro_madrid uno de los mejores del mundo. Rápido, puntual, seguro, muy asequible. Un orgullo de todos los madrileños y quienes nos visitan", ha publicado Ayuso a través de su cuenta @IdiazAyuso.

Además, la líder madrileña ha adjuntado a su tuit una captura del titular de un periódico español que también halaga a este medio de transporte: "Metro de Madrid 'vuela' ya en 17 países como referente mundial".

Un mensaje que en tan solo unas horas ha recibido cientos de respuestas, entre ellas la del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Madrid, quienes han tardado menos de dos horas en lanzarle toda una bofetada dialéctica.

"Es el mejor sí, pero ella se empeña en que sea el peor", han respondido los socialistas madrileños a través de su cuenta de X (@psoe_m) citando el mencionado tuit de la presidenta.

También los socialistas han optado por acudir a titulares de diversos diarios españoles para respaldar su crítica, adjuntado dos imágenes que no dejan en tan buen lugar al metro madrileño durante la etapa de gobierno de Ayuso.

"Tres años aislados sin metro y con atascos en la ciudad donde los trenes devoran casas" y "Verano sofocante en el metro de Madrid: calor, obras y aglomeraciones disparan las quejas ciudadanas" son los titulares que se pueden leer en la respuesta del PSOE.