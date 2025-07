Ayuso dice que compró comida en el Covirán y el nombre de la calle en la que se encuentra da mucho juego

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio este lunes en una intervención ante los medios de comunicación las explicaciones pertinentes sobre el fin de semana que la dirigente 'popular' pasó con su familia en un chalé con piscina adquirido por la Comunidad de Madrid en Rascafría.

En la comparecencia de prensa, Ayuso se quiso defender asegurando que forma parte de "otro ataque personal contra ella". "He estado dos días en una casa y me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán con mis medios", sentenció.

El chalet situado en El Paular, ubicado junto al Parque Nacional de Guadarrama, fue adquirido en 2023 por el gobierno madrileño por 4,3 millones de euros, tal y como informó el diario El País.

"Se me critica que yo no pueda vivir por mis medios en una casa que no me paga nadie y tengo que ver cómo se quieren equiparar cuatro palacios durante siete años, con todos los séquitos y ninguna transparencia porque todavía no se sabe nunca quién va y que se negocia en esos palacetes. Se quieren tapar prostíbulos y que el suegro (de Sánchez) recibía sobres en dinero negro y cuatro pisos pagados con estas tramas", afirmó Ayuso, arremetiendo contra la "dictadura comunista" y añadiendo que "se intenta de manera chavista desprestigiar a la gente".

Ahí fue cuando pronunció unas palabras que dieron mucho juego en redes sociales: "Yo me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré con mis medios en el Covirán, por cierto, con un personal excepcional".

En X esta frase de que compró en el Covirán generó muchas reacciones, pero fue una la que más éxito tuvo. El tuitero David S. Iglesias, conocido como @D_S_Iglesias, se fijó en que el supermercado Covirán de Rascafría se encuentra en la calle de La Corrala, número 1.

"Qué poesía es Ayuso. Dice que fue al Covirán de Rascafría y después al palacete. El Covirán de Rascafría se encuentra ubicado en la calle de La Corrala. 😅", escribió el usuario, cuya publicación suma más de 2.000 me gusta y ha sido visto más de 200.000 veces.