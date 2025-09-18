Ayuso dice que no sabe "quién es Netanyahu" y Benjamín Prado responde como pocas veces

Nueva escena de Isabel Díaz Ayuso que va a dar que hablar durante un par de días, como de costumbre. Esta vez ha sido por lo que ha dicho en la Asamblea de Madrid sobre Israel y su líder, Netanyahu, después de saber que para la presidenta de la Comunidad de Madrid—junto a otros políticos del PP como Almeida y Aznar— negaran que hubiera un "genocidio" en Palestina por parte de Israel.

En un debate sobre las manifestaciones ocurridas durante La Vuelta España, provocando que la última etapa en Madrid no llegase a finalizar, Ayuso ha vuelto a llamar a los manifestantes "kale borroka". "Yo creo que los kale borroka que mandaron los señores de Bildu desde Bilbao no eran el pueblo de Madrid", afirmaba.

"Sí, son unos tristes, dejen de provocar en las aulas. ¿Con quién están? Con Hamás", verbalizaba Ayuso, que cerca del final de su intervención achacó que ella no tenía la culpa "del conflicto en Oriente Próximo".

"Yo no hablo con Netanyahu, yo no sé quién es ese señor, yo no promuevo nada, yo promuevo la integración en Madrid de niños gazatíes y de todas partes, pero también de madrileños judíos que están siendo atacados en su propia casa", remataba Ayuso.

El escritor Benjamín Prado ha reaccionado a esas palabras durante su intervención en Más Vale Tarde, programa de La Sexta y presentado por Iñaki López y Cistina Pardo. "Yo creo que es muy fácil ser Isabel Díaz Ayuso, solo tienes que decir lo contrario a todo el mundo, mirar para otra parte y entonces lo tienes hecho", replicaba en primera instancia.

"Dice que no sabe quién es Netanyahu, yo creo que Netanyahu es una de las muchas cosas que no sabe, pero en este caso ojalá sea verdad, porque si no sabe quién es y lo que está haciendo en Gaza, si ha visto las imágenes de los niños muertos, del hambre, habrá que pensar que te conviertes en cómplice de lo que no quieres ver", ha defendido.

"Me parece que La Vuelta ciclista la han parado los 60.000 niños asesinados en Gaza, no la oposición. Mucha gente del PP y votantes está conmovido seguramente por lo de Gaza", ha añadido respecto a los manifestantes en La Vuelta a España.