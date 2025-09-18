En Alemania se pronuncian por la decisión de España sobre no ir a Eurovisión si va Israel: la frase final va a generar lío

España es, junto a Países Bajos, Eslovenia e Irlanda, uno de los países que ya han declarado su intención de no participar en el Festival de Eurovisión 2026 si participase Israel. El Consejo de RTVE lo aprobó por mayoría absoluta—10 a favor, 4 en contra y una abstención—el pasado martes, pero sí habrá Benidorm Fest.

El diario Bild, uno de los periódicos más leídos en Alemania—país que mantiene su postura y no se retirará en el próximo certamen a pesar de Israel— se ha hecho eco de la noticia y le han dedicado un par de párrafos a España, especialmente al Gobierno, con una frase final que va a generar lío.

Para el diario alemán es un "drama musical político" y el artículo lo han titulado con un "Ahora España amenaza con boicotear el CES". Y comenzando la contundente redacción, expresan que en el festival "ya no hay nada melódico".

"En la disputa sobre la participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión, España también ha adoptado una postura firme. Siguiendo a Irlanda y Países Bajos, la cadena española RTVE también amenaza con boicotear el evento si no se excluye a Israel", han descrito.

Han diferenciado que la no participación de Irlanda y Países Bajos sería "soportable", pero la de España "tiene más peso, es uno de los cinco principales patrocinadores". Por otro lado, han mandado un claro dardo al festival: "El CES, que en realidad pretendía ser apolítico, ¡ahora se está volviendo completamente político!".

Han rematado el artículo hablando si la decisión ha podido estar influenciada por medios externos. "El gobierno español, de tendencia izquierdista, es uno de los críticos más duros en Europa de la operación militar israelí en Gaza", han descrito inicialmente.

"El presidente, Pedro Sánchez, la califica de 'genocidio' contra los palestinos. Aunque RTVE tiene autonomía en la toma de decisiones, el 'gobierno de Madrid' ejerce una influencia considerable en la cadena", han concluido.