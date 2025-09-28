El juez Castro nunca antes había sido tan demoledor al hablar de Ayuso y González Amador: hasta Yélamo se sorprende

El juez José Castro se ha pasado por los platós de La Sexta Xplica para hablar de la actualidad política, como el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el juez Peinado y el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

De estas últimas semanas en las que ha colaborado con otros programas como Malas Lenguas, nunca se le había visto tan contundente como lo ha hecho con Ayuso. Tanto es así que

Una jueza de Madrid ha acordado abrir juicio oral contra González Amador por presunto fraude a Hacienda, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. Ante las palabras de Ayuso sobre que se trata de una "operación de Estado", Castro ha sido muy, muy directo.

"Esta señora lo que tendría que hacer es someterse a tratamiento psiquiátrico", ha achacado al principio de su intervención. Yélamo, serio y sorprendido, le ha preguntado por qué ha dicho eso. Sencillamente, el juez ha razonado que Ayuso "lo único que dice son estupideces, es mi opinión, no como juez, sino como un juez que viene aquí a someterse a un interrogatorio, no como un imputado".

"Lo que dice esta señora es absurdo. Si su pareja sentimental, manda un correo electrónico a la Fiscalía diciendo que se reconoce autor de dos delitos contra la Hacienda pública. Eso, ¿qué? ¿Se lo ha inventado la Hacienda Tributaria, la Fiscalía, la jueza inmaculada? ¿Qué operación de todas las instituciones del Estado hay en contra de la pareja de la señora Ayuso? Que me perdone, pero esto es ridículo totalmente", ha defendido.

Por otro lado, sobre la estadística de los juicios con jurado popular en el que el 92,9% acaban en condena, respecto al caso de Begoña Gómez, el juez ha mencionado que se trata de "un caso singular, no tengo claro que acabe en un veredicto de culpabilidad. Mi deseo es que no se llegue al circo del juicio por el tribunal de jurado, que esto se archive anticipadamente".