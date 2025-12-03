Bad Gyal pide ayuda por Instagram para que le lleven un vestido a Miami y le responde la persona más inesperada

El mundo de los famosos es tan heterogéneo como impredecible. La cantante Bad Gyal, natural de Vilassar de Mar y una de las artistas urbanas españolas con mayor proyección internacional, visitó este martes el programa Late Xou de TVE, donde contó una anécdota que dejó atónito a Marc Giró.

"Nunca uso Instagram para hacer gestiones porque me parece como de retratarme a mí misma de que no soy una persona seria, pero lo tuve que usar", relató en el formato de La 1. La sorpresa de Marc Giró fue inmediata al conocer quién fue la famosa que le ayudó e inmediatamente después le pidió que contara los detalles.

La anécdota tiene que ver con un vestido rosa que Bad Gyal tenía que lucir en un evento en Miami. Sin embargo, por un contratiempo se olvidaron de meterlo en la maleta. Y fue Belén Esteban quien acudió en su ayuda. "¡Es increíble!", exclamó Marc Giró. "A Belén Esteban todo el mundo la ama, entonces ella tiene contactos en todos los lados y tenía un contacto en Iberia", contó la artista catalana.

"Belén Esteban tiene una red que ni El Vaticano"

"¿Qué necesitas cariño?", le preguntó la colaboradora televisiva, que se mostró dispuesta a ayudarla en cuanto vio su mensaje. "La historia duró un minuto, me contestó al minuto", aseguró Bad Gyal. La relación entre ambas se remontaba a tiempo atrás, tal como relató la cantante de género urbano.

"Nos conocimos en los Premios 40 Principales, y al día siguiente coincidía que era su cumpleaños. Nos invitó, fui con todo mi equipo y no veas", explicó a Marc Giró, que aseguró que Belén Esteban "es diplomática" porque "tiene una red que ni El Vaticano la tiene".

"Me llegó el vestido un día antes. Sin ningún tipo de apuro. Desde aquí, gracias Belén", dijo Bad Gyal, que se deshizo en elogios hacia la "princesa del pueblo". "La amo", aseguró ante el público de Late Xou.