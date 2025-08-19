Baldoví ve este tuit de Álvarez de Toledo, recoge el guante y aprovecha para lanzarle este reto

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, replicó este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este anunciara en una rueda de prensa dada desde Galicia la propuesta de un gran pacto de Estado contra la emergencia climática.

"Anunciamos la propuesta de un gran pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática. Esto atañe a todas las administraciones públicas, a los grupos parlamentarios, al conjunto de la sociedad civil, a la ciencia, a la empresa, sindicatos.., en definitiva, al conjunto del país", afirmó.

Sánchez aseguró que "la respuesta a los incendios que asolan España está ahí, se va a dar y se extinguirán los incendios y se abordará la reconstrucción de todas las zonas afectadas".

"Pero debemos hacer una reflexión de fondo y una estrategia que anticipe una mejor respuesta, que sea más garantista y más segura ante la aceleración de los efectos de la emergencia climática en nuestro país y eso exige un gran pacto de Estado", añadió el presidente del Gobierno.

Álvarez de Toledo contestó a esta propuesta y respondió a un tuit del jefe del Ejecutivo desde su perfil de X con el siguiente mensaje: "Lo que necesitamos es un gran Pacto de Estado contra Sánchez".

Ahí apareció en escena el portavoz de Compromis, Joan Baldoví, que contestó a la 'popular' con un contundente tuit: "Eso tiene un nombre: moción de censura. Venga Cayetana, anímate a presentarla. ¿A que no?".