Beatriz Rico cuenta la molesta costumbre que ha sufrido en el tren y da un consejo para tomar nota

Viajar en tren puede ser toda una aventura, aunque no siempre es una buena. Esto se produce, sobre todo, cuando los propios pasajeros no respetan unas normas básicas de convivencia para tratar de no molestar al resto.

La actriz Beatriz Rico ha compartido una de estas experiencias molestas mientras viajaba en este transporte y ha conluido con un consejo que le puede salvar el viaje a más de uno.

"Esto de ir en tren y que la gente hable por teléfono con videollamadas y a voz en grito mientras los demás escuchamos la conversación entera, no está bien, ¿verdad?", ha escrito la intérprete en su cuenta de X.

Además, ha señaldo que "otros ven vídeos con volumen a todo trapo". La publicación, que ya alcanza los 1.000 me gusta, ha concluido con un consejo para tomar nota: "Apunte: traer tapones para los oídos la próxima vez".

Muchos usuarios de la red social han compartido experiencias similares al viajar en tren y han aprovechado para desahogarse ante esta práctica molesta: