Se sube al tren y la chica de al lado hace casi lo mismo que él: por menos han empezado grandes historias de amor

No es la primera vez que viajar en tren deja grandes anécdotas, y es que el hecho de ir con tanta gente alrededor durante un largo rato te puede llevar a presenciar, o incluso a vivir, escenas de lo más surrealistas.

Y todavía más si tu tren sale con retraso, una situación que se da de manera más frecuente de lo que debería, como ha pasado este mismo jueves, a causa de una incidencia en el sistema informático de ADIF que ha provocado demoras y detenciones generalizadas en los trenes de alta velocidad con origen y/o destino Madrid.

Una de estas situaciones es la que ha vivido el tuitero Rafa Muñoz (@Rafamunozcar), quien se ha quedado fascinado con lo que ha visto que ha hecho su compañera de asiento al subirse al tren.

"La chica de al lado ha sacado un libro del mismo autor que yo. Sospecho que es una argucia de Renfe para que entable conversación con ella y me olvide del retraso de una hora que lleva el tren. No caeré en la trampa", ha manifestado el tuitero, justo antes de subir la fotografía en la que se puede ver como ambos están leyendo libros del autor Manuel Chaves Nogales.

Sin embargo, la posible historia de amor no ha durado mucho, ya que un rato después el mismo usuario ha contestado a su propio tuit con una información tan desalentadora como noble.

"Actualización: Falsa alarma, queridos amigos. A los 5 minutos de sacar el libro la ha llamado el novio y ha estado media hora hablando con él. En esta cuenta no se fomenta la infidelidad. El destino ha sido caprichoso, pero no lo suficiente", ha relatado el tuitero.

"Fue bonito mientras duró (en mi cabeza)"; "Qué pena, pensaba que íbamos a tener historia de amor"; "María Pombo seguro que no es. Eso lo tenemos claro"; "Dios te ha dado una oportunidad de conocer a una mujer buena… aprovéchala", han comentado algunos usuarios.