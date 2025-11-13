Benita Castejón dice lo que piensa abiertamente de Gabriel Rufián (con recado de regalo a Felipe González)

Benita Castejón es una comentarista de la actualidad. La televisiva suele usar sus redes sociales, donde tiene cientos de miles de seguidores, para mostrar su apoyo a TVE, criticar a la derecha española y hasta para hablar de políticos como Gabriel Rufián, al que le ha mandado un recado curioso después de una intervención en el Congreso.

"Yo sé perfectamente lo que es el PSOE, lo sé perfectamente y sé perfectamente lo que hizo Pedro Sánchez cuando entró en el PSOE. Mi abuelo era socialista y yo le vi morirse llorando por la corrupción y por las cosas que hacía esta gente", ha señalado desde la tribuna del Congreso del diputado de ERC.

Ha afirmado Rufián que "si no fuera por Podemos y por Esquerra Republicana y Bildu en este país, quizá habría un vicepresidente llamado Albert Rivera o Inés Arrimadas, que nadie se acuerda de ellos, pero existieron".

Sobre la posibilidad de un Gobierno del PP apoyado por Vox o incluso con Vox dentro del Gobierno ha dicho que no tiene "ninguna gana" de que eso ocurra porque no concibe que estén en el poder personas que dicen que "hay que hundir barcos llenos de niños": "Mientras yo sea portavoz de Esquerra Republicana, aquí se va a parar el fascismo".

Por último, ha hecho hincapié Rufián en el papel clave de control al PSOE que ha llevado a cabo su partido en los siete años que lleva Sánchez en el poder: "Durante estos seis años hemos apretado al PSOE se ha logrado que en este país se legisle a favor de la gente gracias a los grupos parlamentarios que no estábamos llamados a hacerlo".

Finalmente, el portavoz manifestó su indiferencia ante las críticas digitales procedentes de los sectores contrarios, enfatizando que "lo digo con orgullo y memoria y me da absolutamente igual lo que digan sus digitales".

Tras estas palabras de Rufián, Benita Castejón ha escrito: "Eres el N1 Gabriel! Un parlamentario impecable. Pásate al PSOE, la izquierda necesita gente con honor como tú, a la derecha ya le vale con Felipe González y Page".