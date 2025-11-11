Rufián va a comparecer en el Congreso, ve la bancada de Vox y PP vacía y deja una frase para esculpir en piedra

Rufián en el Congreso de los diputados con la bancada donde se sientan miembros de PP y Vox vacío.

Momento de estupefacción el que se ha vivido este martes en el Congreso de los Diputados unos segundos antes de que el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, compareciese para hablar de vivienda.

Rufián se había subido a la tribuna de la Cámara Baja para hablar de la toma en consideración de la proposición de ley de medidas fiscales para combatir la especulación inmobiliaria que ha llevado su partido al hemiciclo.

Según se ha podido ver en las imágenes, antes de que hablase, los parlamentarios de PP y de Vox han abandonado el Congreso. La escena es impactante porque mientras Rufián espera para hablar los diputados van circulando y saliendo fuera de la sala, dejando al diputado con semblante serio.

"¿Ya? ¿Todos fuera? Bueno. Vivienda, principal problema de este país. Vivas donde vivas. Algunos datos: se necesitan 59 años de sueldo para comprarse un piso de 60 metros cuadrados. 59 años. Este año se han comprado un 40% más de casas pero el 60% a tocateja, al contado, porque solamente el 14% eran para vivir", ha dicho el diputado.

Y ha puesto un ejemplo clarificador para que quede claro de la importancia del tema a tratar: "Para que todo el mundo lo entienda, si el pan hubiera subido lo mismo que la vivienda, hoy, una barra de pan costaría 13 euros. 13".

El CIS es claro

Tal y como explica Rufián, la vivienda es el principal problema de los españoles según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre de 2025. En el estudio, las alusiones a la vivienda alcanzan el 37,1%, más de 7 puntos por encima de su resultado del barómetro anterior, seguido de la inmigración —que pasa del 27,3 al 20,5%— y de la calidad del empleo con un 18,3%.

La encuesta del CIS también recoge la lista de problemas que afectan más personalmente a los entrevistados y la vivienda también es el primer problema con un 26,2%, seguido de la crisis económica —24%—, la Sanidad —22,3%— y la calidad del empleo —20,5%—, que hace referencia a los sueldos.