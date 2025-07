Benita Maestro Joao: "He mandado que se lo transmitan. En lo que he visto, Sánchez aguantará hasta el 27 y saldrá presidente"

El verano, como si de un Ouigo se tratase, ha llegado a toda prisa y con él los festivales de música. Dentro del gran abanico de propuestas que hay en España, el Mad Cool es una de las más conocidas.

Todo tren necesita una maquinista y en este caso será Benita Maestro Joao, que estará en una carpa especial de Ouigo con otros tarotistas "para descubrir el poder del destino y la conexión única que surge al emprender un viaje".

Antes de emprender ese viaje, la vidente ha atendido a El HuffPost a primera hora de la mañana, antes de empezar un nuevo día de grabación de su docurreality para TVE, y no se ha dejado ni un tema por tocar: festivales, malas energías y hasta con la política se ha atrevido. En estos tiempos siempre es de agradecer alguien como Benita que hable tan claro de todo y reivindique con tanto ahínco la alegría.

- ¿Cómo llegas al Mad Cool?

Me hace ilusión porque creo que falta mucha alegría, festividad y risa. Siempre he comparado, cuando hago mis cosas del tarot, he puesto muchísimos ejemplos con los trenes. Esa parada donde puede que te tengas que bajar y no puedas volver a subir nunca más, ese tren que pierdes, ese viaje que es tu destino. Suele ser gente muy joven aunque mi gran lucha estos días es la ayuda a la gente mayor, que me he dado cuenta de que hay mucho edadismo y está muy apartada. Muy en contra de lo que se dice, la juventud de España es maravillosa.

- ¿Eres festivalera?

No es la música que suelo ponerme en casa pero la música me gusta toda. Soy de los 80, hice todo el recorrido musical. Bueno, soy de los 80, me refiero que viví los 80. Todo ese recorrido musical me hizo descubrir que las notas son colores y que todos los estilos son maravillosos. Pasé de punk al rock a la balada, al folclore.

- Sé que tienes un podcast en Los 40, ¿te gustaría seguir explotando tu faceta de presentadora?

Me encantaría porque me interesa escuchar al del frente más que a mí misma. Sentarme a dar mi discurso o a ser la que ofrezca me es más incómodo que abrir a una persona que tengo delante el corazón y sacar aquellas cosas que no ha manifestado o que puede mostrar. Si te tuviese que decir ahora sería exactamente donde me quiero dirigir.

- La videncia da experiencia para escuchar.

Has dicho algo muy importante "escuchar". Escuchamos muy poco. Las discusiones que tengo con mi pareja la inmensa mayoría es "no me estás escuchando". Saber escuchar es importante sobre todo porque la otra persona sabe que le estás escuchando. Que podamos hablar y nos puedan escuchar, que nos comprenda el de enfrente.

- Eres muy pro de la tele pública, ¿es importante tener una tele pública?

Soy muy pro tele pública. Admiro profundamente a José Pablo, al presidente, porque creo que es un trabajador incansable. He visto el recorrido de las distintas cadenas y no se puede negar el talento que tiene. La tele pública es eso que se recoge de todo el mundo con un perfil muy exacto y soy súper pro. Lo último que estoy haciendo es para ellos. Tengo que decir que no reniego de nada de lo que he hecho en ninguna cadena, nada absolutamente. Las cosas que me han hecho sentir más lo que yo quería y sentir bien han sucedido y están sucediendo en la televisión pública.

- Sé que también tienes buena relación con muchos youtubers.

Hace dos años me llamaron de la Kings League con Ibai, Piqué, Gerard Romero para hacer un acting y gustó muchísimo. Me extrañó porque la gente súper joven invadió mis redes con un cariño tremendo. Hay una parte del ritual donde finalizo con un "amén, amén, amén" y llegué a la final de la Kings League y había gente con carteles que ponía "amén, amén, amén". De ahí he forjado amistad con Ibai, que he vuelto a trabajar con él, en una especie de reality que él hacía, lo veré el día 26 en La Velada en Sevilla y con Gerard Romero he forjado una bonita amistad con él y su mujer.

Será o no será, pero bueno, el resultado ahí está. Cada vez me sigue más gente joven por el tema del destino, los rituales. No sé si es por el conocimiento que tengan o se me haya visualizado mucho con youtubers o porque realmente estamos volviendo a buscar la esencia. La gente joven está buscando respuestas constantemente, a veces en Google, a veces con la IA y otras con Benita, ya está.

- Conozco a mucha gente joven que usa palo santo y este tipo de cosas.

Esto que dices del palo santo es lo que abarca lo espiritual, la energía. Van mucho al palo santo, al incienso, también a las piedras, a los minerales. Mucha gente va a mi centro para buscar piedras para el amor y pulseras rojas para buscar la sintonía y el hilo, el amor de tu vida o esa vibración que te quita la negatividad.

- Hay gente con mala energía.

La gente busca quitarse aquello que hay algo que no se sabe qué es que está fastidiándote el día a día, que concadena una cantidad de sucesos que dices "no es normal" y entonces empiezas la búsqueda. El ser humano somos energía, lo dice la ciencia, leelo desde la física cuántica que llega los números, los colores, y demás. Lo que está claro es que somos energía y que la ciencia dijo que cada ser vivo tiene una energía de 10 a 15 gramos y que esa energía se transforma aunque nunca se destruya. La misma ciencia ha dado respuesta a la ciencia oculta y a aquel que lo quiera ver. Esa energía está en ti y la puedes transformar tú o te la pueden transformar con un cenizo esa gente que tiene esa otra energía que te la roba o apaga la tuya. Eso es cierto, sí.

- 21 gramos dicen que pesa el alma.

No sé si son 21 gramos.

- Sí, son 21.

Creo que debo de tener como 22 o 23 porque el placer me engorda mucho. Es que eso está ahí. Lo que no podemos es, que yo veo mucha gente en debates, negarse ante la ciencia oculta y estar dando la razón a la otra Ciencia que les está diciendo "cariño, esto existe". Luego está el que se te vaya la olla y que tú con esa energía puedes bajar, en vez de en el ascensor, volando por la ventana. Pero es que se te va la olla, cariño.

- Siguiendo con las malas energías. Eres muy combativa en tus redes sociales, ¿qué ves ahora que hace que te hierva la sangre?

La falta de tolerancia. La falta de respeto, la cantidad de mentiras que se puede decir que las dicen en tu cara y la gente se las cree. Veo una cantidad de mentiras... una noticia dice que el presidente se ha tomado un café y otra que cogió el café y lo tiró al suelo. Una de las dos es falsa. Si estamos hablando de medios y de periodistas, el que esté diciendo la falsa está mintiendo. No está ejerciendo exactamente su labor. Creo muchísimo en la prensa y los informadores que se forman para ello. Admiro muchísimo el que puedan formarse para informar, que me parece que es el séptimo poder, la información, incluso hasta menos, hasta más adelantado el poder.

- El cuarto poder.

El cuarto, perfecto. Ese poder utilízalo. Estamos en la sociedad y tenemos el deber de saber, de informarnos, de opinar y de hacer todo eso libremente, como nos dé la gana. Habrá quien no lo haga o quien no pueda pero yo sí, a estas alturas de la vida tengo mi opinión y la digo, la doy, respeto las de los demás pero yo ese privilegio de poder hablar lo que quiera no me lo quita nadie.

- Ese sí es un gran poder.

El poder de la palabra lo tenemos, no sé por qué no lo utilizamos. Me escribe mucha gente, incluso de partidos políticos, que me dicen "eres muy valiente" y digo, ¿dónde está la valentía? Me he levantado esta mañana, he visto este señor que ha hecho esto y lo manifiesto y digo a esta persona no quiero ni verla. ¿Dónde está el valor? ¿O no podemos? Claro que podemos. Yo puedo y lo hago, ¿que luego dicen lo que les da la gana? claro, que digan lo que les dé la gana, la primera que ha dicho lo que le da la gana soy yo. He empezado yo el juego. A partir de ahí, disparen señores.

-Está el presidente del Gobierno ahora en el Congreso, ¿cómo ves el futuro de Sánchez?

Tenemos presidente para rato, ya lo estoy diciendo. Tenemos presidente para rato. Había gente que decía "Pedro tiene una flor en el culo", lo decía gente del partido, como aquello que le pasa algo y sale algo que le favorece. Estoy de acuerdo con ello. Es una persona que tiene cierta suerte para que sucedan cosas que se pongan a su favor. Lo que hay enfrente no sólo que no me gusta nada sino que lo detesto. En lo que veo de él, y además te voy a decir una cosa, he mandado que se lo transmitan, fíjate lo que te digo, en lo que he visto te digo que Pedro Sánchez aguantará hasta el 27 y volverá a salir como presidente. Y "aguantará como presidente" es exactamente la palabra que quiero decir. Tiene que aguantar porque se lo debe a las personas que le han votado. Teniendo en cuenta lo que hay enfrente tiene la obligación de no dejarnos en esas manos. Además, todo lo que está saliendo ahora hay una inmensa mayoría de cosas que no están todavía probadas y en este país se debe seguir respetando la presunción de inocencia. La sociedad española no soporta la tiranía con alguien como Trump en EEUU, que en este caso es Abascal, queriendo expulsar y luego corrigiéndose, a gente inmigrante, que son trabajadores y luchadores que están salvando España y que son ante todo ciudadanos. Los ciudadanos ilegales no existen, existen regularizados o no, pero ilegales no. Ilegal es lo que él pretende hacer y su partido. Así es que Pedro seguirá adelante y por mi parte también se lo digo: Pedro, sigue adelante.

- Cuando lea esto Feijóoo...

Feijóo no va a ser presidente nunca. No porque yo no se lo deseé porque veo que no lo va a ser porque en el momento en el que transcurra todo esto va a tener que pasar página. Lo que habla mucha gente de Ayuso, Ayuso tiene en Madrid ese fervor de no sé qué, pero en España no. Son personas que se dedican a disparar contra autonomías, contra idiomas, contra lenguas, contra todo.

¿Cómo está España?

España, si nos paramos a quitar el ruido que hacen estas noticias, tenemos un país que avanza, que es en muchas cosas ejemplo en otros países de Europa. Un país que tiene una proyección brutal, que turísticamente lo ama de todo el mundo y lo veo que va a seguir pues eso, el país más maravilloso del mundo.