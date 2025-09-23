Bill Gates le dedica estas palabras a Pedro Sánchez antes de entregarle un premio

La imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nivel internacional sigue creciendo y tuvo en la noche de este lunes uno de sus momentos de más impacto, ya que la Bill Gates, a través de la Fundación Gates, premió al jefe del Ejecutivo con el galardón Global Goalkeeper 2025. Lo hizo durante un evento en Nueva York por su "compromiso" con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU (ODS).

En la presentación del premio, el magnate estadounidense afirmó que bajo el mandato de Sánchez "ha aumentado la contribución de España al Fondo Mundial con un crecimiento constante en cada ronda de financiación" y que, gracias a ese compromiso, "ayudará a las generaciones futuras".

También ha destacado el hecho de que Sánchez haya fomentado "la colaboración global y el multilateralismo" y que siempre haya primado porque todos los países estén presentes a la hora de tomar decisiones.

"Es justo decir que, bajo su liderazgo, hemos visto a España convertirse en uno de los países donantes más comprometidos del mundo. Primer Ministro Sánchez, sus acciones están salvando y mejorando vidas tanto en España como en todo el mundo", ha finalizado Gates, justo antes de entregarle el premio.

La fundación del cofundador de Microsoft explicó que España aumentó este año sus contribuciones al Fondo Mundial para combatir la malaria, el sida y la tuberculosis, casi un 12 % más, y la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (Gavi), un 30 % más. Gates también reconoció al presidente español el hecho de que España acogiera la IV Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Financiación al Desarrollo, que se celebró en Sevilla, y en la que escenificó el compromiso del país con la salud global.

"Gracias, Bill Gates por el Premio Global Goalkeepers. España refuerza su compromiso con la Ayuda Oficial al Desarrollo: invertir en cooperación y salud global es apostar por un futuro más próspero, igualitario y seguro", ha agradecido en X el presidente del Gobierno.

Sánchez, que se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, también ha participado en una conferencia en la Universidad de Columbia y ha protagonizado una intervención en la reunión de Alto Nivel sobre la solución de dos estados.