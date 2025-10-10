Blanca Suárez responde a la pregunta del millón sobre el amor entre los actores durante un rodaje
Un poco no pero sí.
Una de las preguntas más frecuentes en la cultura popular es si cómo puede ser que en tantas ocasiones surja el amor entre dos actores cuando están grabando alguna serie o película. ¿Será que se meten demasiado en la trama? ¿Será que fingir la química es jugar con fuego? ¿Se atraerán más por dedicarse a la misma profesión y tener más cosas en común?
Todas estas dudas nos vienen a la cabeza cuando abordamos este tema y, esta vez, las presentadoras del podcast Tómatelo con vino (@tomateloconvino.podcast), han decidido preguntárselo a una de las protagonistas de esta situación, la actriz Blanca Suárez.
"¿Es difícil no enamorarse grabando? Porque como todos os enamoráis de todos cuando grabáis...", ha comenzado preguntándole una de las entrevistadoras a la actriz, quien también ha pasado por lo de enamorse en algún rodaje.
"No, no, a mí tampoco es así. Tampoco vas como cayéndote en vida. Claro, ¿cuánto tiempo estás en un set de rodaje? Es que son muchas horas, durante mucho tiempo... Y te da también mucho para conocer a la persona que tienes enfrente", ha explicado Suárez.
"Entonces, haces un trabajo acelerado con quien tienes delante y creo que ocurren cosas más rápido que como podrían ocurrir a nivel usuario normal de: quedamos, nos tomamos algo, y luego ya hasta otro día, no sé qué, no sé cuánto", ha continuado explicando la intérprete.
"Pero vamos, que eso no está pasando todo el rato. ¿Qué pasa? Es un hecho. ¿Qué me ha pasado? Es un hecho. Pero no, es una cosa que tengas que estar: No, no puedo, ¡tengo que esquivar el amor! Porque no", ha asegurado la actriz.
"Se siente que es un poco así, eh", ha apuntado una de las presentadoras entre risas. "Yo creo que a nivel usuario sí", ha confesado la otra entrevistadora, dándole la razón a su compeañera.
"Y a lo mejor quieres mucho a la persona que tienes delante, con la que tienes una trama amorosa desde hace muchísimo tiempo, no sé qué, no sé cuántos, y no te ves", ha concluido Suárez, aclarando el tema.