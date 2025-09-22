La sincera confesión de Blanca Suárez sobre los hijos ajenos: trae cola
Critica una cosa muy común que empieza a pasar en la treintena.
Cambiar de la década de los veinte a los treinta supone algunos cambios vitales, tanto en nosotros mismos como en la gente que nos rodea, y a veces eso no es una tarea sencilla.
Bodas, compras de casas, maternidades y paternidades, separaciones, cambios de trabajo, mudarse de ciudad, empezar otro master... Y, en medio de todo esto, entender que cada uno lleva su propio ritmo y sigue su propio camino, aunque muchas veces no coincida en nada con el nuestro.
De esto, de "Cómo sobrevivir a los 30" es de lo que han hablado en el poscast Poco se habla (@pocosehablapodcast), presentado por Xuso Jones y Ana Brito, con la actriz Blanca Suárez.
En concreto, Suárez ha acudido como invitada al podcast donde, entre otras cosas, ha hecho una reflexión sobre la gente que tiene hijos -algo que empieza a ser común en su entorno- que ha dado mucho de qué hablar.
"Yo estoy un poco hater de que solo se hable de los niños. Hacemos una ronda muy corta: 'Hola, mi hijo está fenomenal, ya se le ha caído un diente, se ha cagado esta mañana...' Porque es que si no... Es que es el monotema", ha criticado Brito.
"Los que no tenemos hijos te lo agradecemos. Desde fuera es como... Jolín, yo te quiero y quiero a tu hijo como si fuera mi sobrino, ¡pero ya está!", ha afirmado la acriz con sinceridad.
"Llega un momento que tú sacas un tema y es como: 'Y yo, y yo, y yo...', pero cuando ya es de niños ya es como: 'Y mi niña" o "mi niño...'. El yo me divierte más que la turra de los hijos", ha confesado Brito.
"A mí es que tu hija me la pela o tu hijo me da igual. O sea que muy bien, pero que ya está. Eso yo sí que lo llevo mal de la edad", ha añadido la presentadora del podcast entre risas para concluir.