Borja Iglesias destaca por qué es importante "mojarse" en temas sociales siendo futbolista: no le quitan ni una coma

Borja Iglesias, futbolista del Real Club Celta de Vigo y de la Selección Española, ha hablado tan abiertamente como suele hacer de forma habitual, especialmente en los temas sociales relacionados con los derechos humanos, como el conflicto entre Israel y Palestina, ejemplo que ha puesto el propio deportista.

Lo ha hecho en una conversación con Manu Carreño para El Larguero, programa radiofónico deportivo y nocturno de la Cadena SER. En la entrevista se ha sacado el tema sobre los futbolistas que se "mojan" en temas políticos y sociales e Iglesias ha dejado unas declaraciones más que interesantes.

"Tú siempre te mojas en todos los temas. ¿Sabes qué pasa, Borja? Que cuando no os mojáis en estos temas dicen'es quesolo saben decir el 4-4-2 y que el fútbol es así, pero cuando os mojáis dicen 'pero qué hace este hablando de Palestina, qué hace hablando del colectivo LGTBI, tú juega al fútbol'. Nunca nos ponemos de acuerdo", le ha comentado Carreño.

Iglesias ha respondido que "es cierto que yo tampoco hablo mucho de política, pero sí de temas sociales, de valores humanos, creo que sí hay cosas que deberían ser muy claras, independientemente seas de izquierdas, de derechas o lo que quieras".

"Intento no hablar mucho de política porque no soy un experto, obviamente, y porque mi opinión me la guardo para mí. Cuando creo que es algo tan evidente como los valores o los derechos humanos, ahí sí que me mojo, y si me equivoco, lo hago desde Borja, que es una persona más", ha defendido.

Sobre los jugadores de fútbol que no se quieren pronunciar al respecto es un tema que Iglesias ha expresado que lo respeta totalmente. "Sin duda, creo que muchas veces es un pensamiento mucho más inteligente que los que nos mojamos, pero tú tienes tu opinión, la tienes para ti y te evitas problemas", ha rematado.

"Me parece que hay gente comprometida como tú, que también está bien", le comentaba al final Carreño, sobre todo porque Iglesias destaca el hecho de ser respetuoso con las otras opiniones y destacando que si él opina de una manera, no significa que los demás deban estar de acuerdo siempre.

Las otras veces que se mojó Borja Iglesias

El futbolista gallego es especialmente conocido—fuera de los terrenos de juego— por ser una personalidad conocida comprometida con las causas sociales. Un caso reciente fueron las protestas a favor de Palestina durante La Vuelta a España, que paralizaron la undécima etapa e incluso la última. Las protestas criticaban la presencia del equipo israelí en el campeonato de ciclismo.

Iglesias, en aquel momento, se pronunció y dio un ejemplo con el fútbol: "Si se meten delante de la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo, cuando meta gol y me lo anulen".

En una rueda de prensa con el Celta de Vigo también expresó que "me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio". Por otro lado, en una entrevista en ICON respondió a la pregunta sobre si tenía miedo a la extrema derecha: "Quiero defender los principios como el respeto, la igualdad o evitar el abuso de poder y el odio. Temo a la extrema derecha porque no tiene límites".

No le quitan ni una coma

En el extracto publicado por el propio programa en su perfil oficial de TikTok (@ellarguero), las reacciones han surgido en masa, aplaudiendo la opinión de Iglesias: "Más hombres jóvenes como Borja Iglesias, siendo cultos y dándose cuenta de lo que pasa en el mundo, más que lo que les rodea a ellos. Y a la vez muy respetuoso, si él opina una cosa no quiere decir que todo el mundo tenga que estar de acuerdo con él".

"Es una persona decente, y claro, los fascistas no son ni decentes ni buena gente y por eso lo critican, y esto que digo no es debatible, es tla cual", ha defendido el usuario @carlitosbetis.