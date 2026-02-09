Oskar Matute habla de su relación con Rufián y se pronuncia sobre una posible coalición de izquierdas para las elecciones  

LaSexta ha contado en exclusiva que Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, empieza el 18 de febrero una serie de actos públicos con los líderes de los partidos a la izquierda de PSOE.

El citado medio ha señalado que el primero en estar con Rufián en esta gira será Emilio Delgado, de Más Madrid. Y le seguirán, previsiblemente otros líderes como Oskar Matute, de Bildu, y Joan Baldoví, de Compromís.

Añade laSexta que ERC "mueve ficha en su deseo de montar una alianza común a la izquierda del Partido Socialista para concurrir a las elecciones".

Sobre esto se ha pronunciado en X el dirigente de Bildu Oskar Matute, que ha hablado de la gran "relación personal y política" que tiene con Gabriel Rufián, con el que ya ha concurrido, por ejemplo, en las elecciones europeas.

"Tengo una gran relación personal y política con Rufián, con quien he compartido muchos buenos momentos en el Congreso. Durante estos años hemos colaborado junto a otras fuerzas en la defensa de los derechos de nuestras naciones, actuando siempre con solidaridad con las clases populares y los pueblos del Estado", ha señalado Matute.

Y ha añadido en el mismo mensaje: "Es un trabajo del que nos sentimos muy orgullosos. Pero nuestro proyecto, EH Bildu, es y será un proyecto por y para nuestro país: Euskal Herria y su gente".

"Seguiremos aportando y empujando en esa dirección para hacer frente al autoritarismo y dignificar la vida de la ciudadanía vasca. Y, siempre que esté en nuestras manos, también de las buenas gentes trabajadoras de todo el Estado!", ha zanjado.

Reacción de Sarah Santaolalla

Esta noticia no ha caído en saco roto y ha dejado decenas de reacciones, una de las más comentadas ha sido la de la analista política Sarah Santaolalla, que está a favor de esta coalición con algún matiz como, por ejemplo, menos testosterona.

De hecho, será Santaolalla la que modere y presente este primer encuentro entre Rufián y Delgado. "En 2027 la izquierda debe tener nombres imprescindibles en sus listas. Por ejemplo: Irene Montero, Oskar Matute, Gabriel Rufián, Joan Baldoví... entre otros. Una Izquierda fuerte puede frenar al fascismo".

Y ha proseguido: "Sin vetos y sin personajes que han roto a pedazos este espacio, se puede dar la combinación perfecta será la renovación de muchos perfiles con perfiles fuertes actuales".

"Desde Emilio Delgado a Pontón. Hasta la incorporación de muchas mujeres ante algún exceso de testosterona. Si hay unión, hay partida", ha sentenciado.