Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La Policía Nacional recomienda a todos los ciudadanos activar este botón en sus móviles: "Puede marcar la diferencia en caso de emergencia"
Virales
Virales

La Policía Nacional recomienda a todos los ciudadanos activar este botón en sus móviles: "Puede marcar la diferencia en caso de emergencia"

Te explicamos cómo hacerlo paso a paso. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
La Policía Nacional, mostrando cómo activar la función.
La Policía Nacional, mostrando cómo activar la función.TIKTOK / POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional ha emitido un aviso a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales en el que recomienda a todos los ciudadanos que activen una función en sus móviles que "puede marcar la diferencia" en caso de una emergencia.

"Si has tenido un accidente y estás inconsciente, tu móvil puede darnos información muy importante", explica una portavoz de el Cuerpo en el vídeo que han publicado, en el que subraya que ellos son "en muchas ocasiones los primeros en llegar cuando una persona está herida o hay una situación de emergencia". 

"Te explicamos cómo activar esta funcionalidad en tu móvil", dice la agente, que muestra un ejemplo de móvil en el que, aunque está bloqueado, ella puede entrar a la información de emergencia de ese usuario.

Así, obtiene información médica relevante de esa persona. En el ejemplo que enseña, se comprueba que ese usuario es diabético y alérgico a la penicilina. "Activar esta función te llevará muy poco tiempo y podría ser de gran ayuda en casos de emergencia", recalca la Policía, que señala que ahí pueden ver alergias, enfermedades, medicación o contactos a los que recurrir. 

Pasos a seguir para activarla 

"Recuerda activar esta función en tu móvil, puede marcar la diferencia en caso de una emergencia", insiste la Policía, que explica los pasos que hay que dar para activarla. 

  • Android: Ajustes -Seguridad y emergencias - Información médica
  • iPhone: App salud - Ficha médica - Activar "mostrar bloqueado"

Pese a la utilidad de la función, hay usuarios que han expresado sus dudas al considerar que es información personal al alcance de cualquiera.

Otra persona ha sido tajante al responder a ese pensamiento: "Es información para paramédicos que pueden salvarte la vida en cualquier momento, en el caso que expone el video, en una persona diabética inconsciente en la calle puede significar que ha entrado en una cetosis diabética y, si no se actúa, puede morir". 

"Igual que al ser alérgico a la penicilina, ingrediente en gran parte de antibióticos, si se lo administran puede darle un shock anafiláctico y morir. La rapidez de actuación y la mayor información que se pueda dar a los equipos de emergencias puede suponer que la persona viva o muera. A mí me metes antiinflamatorios, cosas supercomunes de administrar, y me matas, literalmente", avisa. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales