La Policía Nacional recomienda a todos los ciudadanos activar este botón en sus móviles: "Puede marcar la diferencia en caso de emergencia"

La Policía Nacional ha emitido un aviso a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales en el que recomienda a todos los ciudadanos que activen una función en sus móviles que "puede marcar la diferencia" en caso de una emergencia.

"Si has tenido un accidente y estás inconsciente, tu móvil puede darnos información muy importante", explica una portavoz de el Cuerpo en el vídeo que han publicado, en el que subraya que ellos son "en muchas ocasiones los primeros en llegar cuando una persona está herida o hay una situación de emergencia".

"Te explicamos cómo activar esta funcionalidad en tu móvil", dice la agente, que muestra un ejemplo de móvil en el que, aunque está bloqueado, ella puede entrar a la información de emergencia de ese usuario.

Así, obtiene información médica relevante de esa persona. En el ejemplo que enseña, se comprueba que ese usuario es diabético y alérgico a la penicilina. "Activar esta función te llevará muy poco tiempo y podría ser de gran ayuda en casos de emergencia", recalca la Policía, que señala que ahí pueden ver alergias, enfermedades, medicación o contactos a los que recurrir.

Pasos a seguir para activarla

"Recuerda activar esta función en tu móvil, puede marcar la diferencia en caso de una emergencia", insiste la Policía, que explica los pasos que hay que dar para activarla.

Android : Ajustes -Seguridad y emergencias - Información médica

: Ajustes -Seguridad y emergencias - Información médica iPhone: App salud - Ficha médica - Activar "mostrar bloqueado"

Pese a la utilidad de la función, hay usuarios que han expresado sus dudas al considerar que es información personal al alcance de cualquiera.

Otra persona ha sido tajante al responder a ese pensamiento: "Es información para paramédicos que pueden salvarte la vida en cualquier momento, en el caso que expone el video, en una persona diabética inconsciente en la calle puede significar que ha entrado en una cetosis diabética y, si no se actúa, puede morir".

"Igual que al ser alérgico a la penicilina, ingrediente en gran parte de antibióticos, si se lo administran puede darle un shock anafiláctico y morir. La rapidez de actuación y la mayor información que se pueda dar a los equipos de emergencias puede suponer que la persona viva o muera. A mí me metes antiinflamatorios, cosas supercomunes de administrar, y me matas, literalmente", avisa.