Borja Iglesias arrasa con su alegato sobre las protestas de la Vuelta Ciclista España

La Vuelta a España más accidentada y polémica de los últimos años concluirá este domingo en las calles de Madrid. Las protestas por la situación en Gaza han acaparado los focos de esta edición, afectando directamente al transcurso de la carrera.

Algunas de sus etapas han tenido que ser recortadas por las movilizaciones en apoyo del pueblo palestino y un sinfín de personalidades conocidas han salido de forma pública a dar su opinión sobre la situación, como ha sido el caso del futbolista del Celta de Vigo, Borja Iglesias.

El delantero no ha dudado en posicionarse a favor de las protestas y a favor de Palestina, calificando lo que está ocurriendo con Israel directamente como "genocidio", esa palabra que a muchos les está costando mucho pronunciar.

"Lo que me sorprende es que a veces le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio, por ejemplo. No lo termino de entender mucho, la verdad", ha manifestaodo el futbolista.

"Creo que es importante que a veces hay que pararse, hay que reclamar lo que creo que es obligatorio, que son los derechos humanos, que es el respeto que muchas veces no está. Pienso que cualquier situación es buena para hacerlo", ha concluido Iglesias.

Un alegato condenando la masacre y alabando la defensa ciudadana de los derechos humanos que le ha hecho llevarse infinidad de aplausos en las redes sociales.

"Hoy, el delantero Borja Iglesias ha salido en defensa de los manifestantes en solidaridad con Palestina en La Vuelta: 'Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio'. Hacen falta más futbolistas como él", ha comentado el tuitero @FonsiLoaiza, adjuntando el vídeo del futbolista, el cual ha superado ya los 16.000 'me gustas'.