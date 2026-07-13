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El verano de los dos extremos en Ibiza: un chalet se alquila por 80.000 euros mientras crece el número de trabajadores que duermen en coches y veleros
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El verano de los dos extremos en Ibiza: un chalet se alquila por 80.000 euros mientras crece el número de trabajadores que duermen en coches y veleros

Cada vez más imposible encontrar dónde vivir.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Veleros en Ibiza.
Veleros en Ibiza.dpa/picture alliance via Getty I

Ibiza vuelve a vivir una temporada marcada por el contraste. Por un lado, el mercado del lujo sigue batiendo récords, impulsado por una demanda internacional dispuesta a pagar cifras astronómicas por pasar unas semanas en la isla. Por otro, cientos de trabajadores esenciales llegan cada año a la isla sin saber dónde van a dormir.

La última muestra de ese fenómeno es un chalet situado en Sant Carles, anunciado por 80.000 euros para toda la temporada de verano. La propiedad, de 550 metros cuadrados, cuenta con dos viviendas, seis dormitorios, una piscina y amplios jardines.

Su aparición coincide con un debate cada vez más urgente sobre el acceso a la vivienda en Ibiza y sobre el impacto que el auge de los alquileres de temporada tiene en quienes sostienen la actividad diaria de la isla.

El lujo sigue marcando el ritmo del mercado

La villa reúne todos los elementos habituales del alquiler de alto standing: amplias suites, zonas de ocio al aire libre, climatización y una ubicación privilegiada en el norte de la isla.

Y aunque este tipo de propiedades representan solo una parte de la oferta de vivienda de la isla, sus precios ilustran hasta qué punto se ha tensionado el mercado inmobiliario ibicenco durante el verano.

La elevada rentabilidad de los alquileres estacionales empuja cada vez a más propietarios a optar por ellos, reduciendo así la disponibilidad de viviendas para residentes y empleados temporales.

La otra cara del verano ibicenco

Pero la realidad es que en una isla conocida por el lujo, la situación para los residentes es cada vez más grave. Mientras algunos visitantes disfrutan de alojamientos de ensueño, muchos trabajadores afrontan una realidad muy distinta: encontrar una habitación a un precio asumible se ha convertido en una tarea cada vez más y más complicada.

Ante la escasez de oferta, no son pocos los que terminan pasando la temporada en caravanas, coches o embarcaciones, una situación que se repite cada verano y que evidencia la creciente desigualdad habitacional de la ‘isla bonita’.

Mientras tanto, Ibiza sigue siendo uno de los destinos más deseados del Mediterráneo. Pero el contraste entre el lujo y las dificultades para acceder a una vivienda muestra que, detrás de su imagen paradisíaca e idílica, persiste un enorme, grave y urgente desafío que la isla aún no consigue resolver.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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