El verano de los dos extremos en Ibiza: un chalet se alquila por 80.000 euros mientras crece el número de trabajadores que duermen en coches y veleros

Ibiza vuelve a vivir una temporada marcada por el contraste. Por un lado, el mercado del lujo sigue batiendo récords, impulsado por una demanda internacional dispuesta a pagar cifras astronómicas por pasar unas semanas en la isla. Por otro, cientos de trabajadores esenciales llegan cada año a la isla sin saber dónde van a dormir.

La última muestra de ese fenómeno es un chalet situado en Sant Carles, anunciado por 80.000 euros para toda la temporada de verano. La propiedad, de 550 metros cuadrados, cuenta con dos viviendas, seis dormitorios, una piscina y amplios jardines.

Su aparición coincide con un debate cada vez más urgente sobre el acceso a la vivienda en Ibiza y sobre el impacto que el auge de los alquileres de temporada tiene en quienes sostienen la actividad diaria de la isla.

El lujo sigue marcando el ritmo del mercado

La villa reúne todos los elementos habituales del alquiler de alto standing: amplias suites, zonas de ocio al aire libre, climatización y una ubicación privilegiada en el norte de la isla.

Y aunque este tipo de propiedades representan solo una parte de la oferta de vivienda de la isla, sus precios ilustran hasta qué punto se ha tensionado el mercado inmobiliario ibicenco durante el verano.

La elevada rentabilidad de los alquileres estacionales empuja cada vez a más propietarios a optar por ellos, reduciendo así la disponibilidad de viviendas para residentes y empleados temporales.

La otra cara del verano ibicenco

Pero la realidad es que en una isla conocida por el lujo, la situación para los residentes es cada vez más grave. Mientras algunos visitantes disfrutan de alojamientos de ensueño, muchos trabajadores afrontan una realidad muy distinta: encontrar una habitación a un precio asumible se ha convertido en una tarea cada vez más y más complicada.

Ante la escasez de oferta, no son pocos los que terminan pasando la temporada en caravanas, coches o embarcaciones, una situación que se repite cada verano y que evidencia la creciente desigualdad habitacional de la ‘isla bonita’.

Mientras tanto, Ibiza sigue siendo uno de los destinos más deseados del Mediterráneo. Pero el contraste entre el lujo y las dificultades para acceder a una vivienda muestra que, detrás de su imagen paradisíaca e idílica, persiste un enorme, grave y urgente desafío que la isla aún no consigue resolver.