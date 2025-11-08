Borja Luna es tajante sobre lo que ocurre en la sanidad en España: "No tiene que ser un negocio"

El actor español Borja Luna, conocido por su papel en obras como 'Las chicas del cable' o 'Respira', ha realizado una entrevista con ecartelera, donde ha sido tajante sobre su opinión acerca de la sanidad en España. El momento ha sido compartido por el usuario @josevico en 'X' (antes conocido como Twitter), donde ya acumula más de 3.000 reproducciones.

"A mí me encantaría que no existiera sanidad privada y que todos los avances y todo tuviera que pasar a través de la pública. Es la única manera de que no pase lo que está pasando", ha afirmado el actor. "Entiendo que la sanidad no tiene que ser un negocio", ha agregado el mismo.

Las palabras del actor se han producido apenas unas semanas después de que miles de personas se manifestaran en Sevilla por la gestión de los cribados del cáncer de mama, que se estima que han afectado a más de 2.000 mujeres (tan solo en esta comunidad). La manifestación, que fue la segunda desde que se estalló el escándalo, fue convocada por Amama y recorrió las principales calles de la ciudad.

La presidenta de la asociación de mujeres con cáncer de mama en Sevilla, Ángela Claverol, fue una de las mujeres que estuvo presente en la manifestación y, durante la lectura de su manifiesto, recordó que este fallo se sabía desde, al menos, 2021.

"Saltó la noticia, pero no era nueva. Llevamos desde 2021 peregrinando a la Consejería de Salud, alertando de todo lo que estaba pasando y no nos hicieron caso. Cada vez ponían más vidas en peligro", aseguró en aquel entonces.