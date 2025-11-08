Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Borja Luna es tajante sobre lo que ocurre en la sanidad en España: "No tiene que ser un negocio"
Virales

Virales

Borja Luna es tajante sobre lo que ocurre en la sanidad en España: "No tiene que ser un negocio"

"Es la única manera de que no pase lo que está pasando..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
El actor Borja Luna.
El actor Borja Luna.JUAN NAHARRO

El actor español Borja Luna, conocido por su papel en obras como 'Las chicas del cable' o 'Respira', ha realizado una entrevista con ecartelera, donde ha sido tajante sobre su opinión acerca de la sanidad en España. El momento ha sido compartido por el usuario @josevico en 'X' (antes conocido como Twitter), donde ya acumula más de 3.000 reproducciones. 

"A mí me encantaría que no existiera sanidad privada y que todos los avances y todo tuviera que pasar a través de la pública. Es la única manera de que no pase lo que está pasando", ha afirmado el actor. "Entiendo que la sanidad no tiene que ser un negocio", ha agregado el mismo. 

Las palabras del actor se han producido apenas unas semanas después de que miles de personas se manifestaran en Sevilla por la gestión de los cribados del cáncer de mama, que se estima que han afectado a más de 2.000 mujeres (tan solo en esta comunidad). La manifestación, que fue la segunda desde que se estalló el escándalo, fue convocada por Amama y recorrió las principales calles de la ciudad. 

La presidenta de la asociación de mujeres con cáncer de mama en Sevilla, Ángela Claverol, fue una de las mujeres que estuvo presente en la manifestación y, durante la lectura de su manifiesto, recordó que este fallo se sabía desde, al menos, 2021. 

"Saltó la noticia, pero no era nueva. Llevamos desde 2021 peregrinando a la Consejería de Salud, alertando de todo lo que estaba pasando y no nos hicieron caso. Cada vez ponían más vidas en peligro", aseguró en aquel entonces. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 