Boticaria García se pronuncia rotunda sobre lo que mucha gente está haciendo últimamente con el pan

La divulgadora Marián García, más conocida como Boticaria García, se ha pronunciado con claridad sobre una de las últimas modas en el mundo del pan: muchas personas están optando por congelarlo antes de comerlo pensando que así ese producto es más saludable o engorda menos.

"Lo que ocurre cuando congelamos el pan es que parte de esta estructura del almidón se retrograda. Eso quiere decir que se compacta, parte del almidón se queda compactada y se vuelve resistente a la digestión. No se digiere. Por eso se llama almidón resistente", explica.

Según señala, si "el almidón normal aporta cuatro kilocalorías por gramo, el almidón resistente aporta 2,5 kilocalorías por gramo", pero eso ni mucho menos quiere decir que congelar el pan suponga tener más del 30% menos del calorías.

"No tan deprisa, porque no todo el pan es almidón, puede ser la mitad. Y luego del almidón no todo se convierte en almidón resistente, sólo una parte. Y del almidón resistente sólo es un porcentaje de kilocalorías menos, así que en una rebanada de pan de 80 kilocalorías, sería un 10%, ocho kilocalorías", explica.

También se pronuncia sobre la creencia de que, congelándolo, el pan da un "pico de glucosa más bajo".

"Se habla mucho de dos estudios, uno en 10 y otro en 30 personas. En el de 30 personas la curva disminuía un 30% cuando se congelaba y luego se tostaba el pan, pero usaban pan blanco, que usen pan integral y también les baja la curva", subraya.

García destaca que "el almidón resistente, se forme en la cantidad que se forme, es bueno para tus bacterias, tiene efecto preventivo, algo que también ocurre con el pan integral".

"Mucha gente se pone a congelar el pan pensando que es la bomba y que está haciendo algo importante. Congela el pan si te da la gana, está bien si lo haces por comodidad, por economía, pero si lo haces por las calorías o la microbiota te doy ideas más saludables", dictamina.