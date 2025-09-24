Broncano le pregunta a Scottie Pippen si le regala una de sus zapatillas y su respuesta es para que le den otro anillo

Sorpresa total en La Revuelta cuando David Broncano, su presentador, ha anunciado uno de los invitados del programa de este miércoles: el legendario exjugador de baloncesto Scottie Pippen, que tiene en su palmarés nada más y nada menos que seis anillos de la NBA y ha sido elegido siete veces en el mejor quinteto de la liga y ocho en el mejor quinteto defensivo.

La entrevista ha sido en inglés, pero Broncano ha ido traduciendo cada una de las preguntas y respuestas al público. Con sarcasmo, le ha preguntado sobre sus famosas zapatillas Nike, si seguían en venta y si había alguna posibilidad de que le enviara un par de estas.

"¿Tienes algunas para mí? Scottie, son caras porque son retro, pero quizá tengas el casa 20 o 30 pares...", ha expresado Broncano. La respuesta del estadounidense ha sido inmediata: "No son muy caras, quizá pueda encontrar un par".

Sin embargo, le ha preguntado qué talla de zapato tiene. Cuando Broncano le ha dicho que un 43, Pippen le ha soltado directamente: "Demasiado pequeño". Ha despertado la carcajada de todo el público, incluido del propio Broncano.

El propio programa lo ha definido en un tuit de la red social X como un "tremendo tapón" que Pippen le ha hecho a Broncano: "En su cara". El momento ha alcanzado 18.000 visualizaciones y los 'me gusta' están empezando a surgir como la espuma.

Sobre la pregunta de cuántas veces ha tenido sexo en los últimos 30 días, posiblemente ha dado una de las mejores respuestas de la historia del programa: "33". Cortita y al pie, en referencia a su dorsal cuando jugaba al baloncesto. "Si le hicieron una camiseta y todo en honor a eso", ha reaccionado con ironía Ricardo Castella.

Por otro lado, Pippen ha acudido al programa para promocionar el "All-Star inclusivo" que se va a celebrar el jueves en el Margariños, incluido en la programación de la Semana del Deporte Inclusivo, organizado por la Fundación Sanitas. El estadounidense hará el saque de honor.