Va a 'La Revuelta', dice que su abuela es "team Hormiguero" y Broncano responde directo e irónico

Arrancaba un día más La Revuelta con David Broncano a la cabeza, tocando el bombo durante varios segundos y despertando la euforia del público. Después de 'reñir' a modo de broma a un trabajador en producción por olvidarse el saxofón de Sergio Bezos, una joven que estaba sentado en la bañera fue la protagonista del inicio del programa.

Su amiga y su padre le habían delatado. "Mi abuela cuando sale La Revuelta lo quita y pone El Hormiguero", revelaba la joven frente a Broncano, el público presente y los presentadores. Broncano, curioso e irónico, preguntaba si también ponía La 1 o si se trataba de otro fenómeno.

Entonces, irónico, ha soltado una frase que ha despertado la risa de todos los presentes. "Se pone sola, por orden del Partido Socialista, por el cable eléctrico comunista llega y...", expresaba Broncano son sarcasmo, en referencia a las múltiples acusaciones de parte de la derecha y la extrema derecha sobre que el programa estaba controlado por el actual Gobierno de España.

Al final, la joven le ha mandado un mensaje a su abuela para que empiece a ver La Revuelta—al igual que la nieta—: "Yaya, te quiero mucho, dale una oportunidad, porfa, que ya que estoy aquí. Hoy y más adelante también. Son muy majos".

Acto seguido, una señora del público, Mari Paz, se ha tirado por el tobogán y Ricardo Castella ha hecho un comentario que también ha despertado la risa del público: "Imagina que se tira por arriba y al salir por debajo aparece Manuela Carmena". También ha ironizado Grison, que ha bromeado, al ser la primera vez que vería el programa, que luego "sacan una vaquilla con Juan del Val montándola".

Las primeras invitadas a La Revuelta han sido Esther Expósito y Mirela Balic, protagonistas de la nueva película El Talento, dirigido por Polo Marcos y en el que también aparecen Pedro Casablanc y Marta Aledo.