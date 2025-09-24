Esta intervención de Luis Merlo sobre lo que supuso el personaje de Mauri para la sociedad lleva ya 6.000 'me gusta'
El actor estuvo en 'La Revuelta'.
El actor Luis Merlo, que dio vida al icónico personaje de Mauri en la serie de Aquí no hay quien viva, estuvo este martes en La Revuelta y habló de cómo cambió la vida de muchas personas homosexuales gracias a la irrupción de este papel.
Merlo comenzó diciendo que cuando se lo propusieron tuvo miedo de lo que pudo pasar: "Un personaje homosexual llamado Mauri y producido por José Luis Moreno, dices qué pasaría aquí. Tenía un poco el miedo de que fuera reírse de él, pero salió que no".
"Me paraban y me decían que cómo les había cambiado la vida ante sus familias gracias al personaje de Mauri. Yo no sé si educaría a mis padres viendo ficción, pero sirvió para esa reeducación donde sólo importa esto y esto", prosiguió diciendo el actor, mientras se señalaba el corazón y la cabeza.
Merlo también aprovechó para asegurar que "gente que no entiende un tema de libertad adquirida y social, siempre y cuando sea del derecho de ser lo que quieras ser sin atropellar a otra persona, va a ver un debate o una charla va con la guardia subida diciendo a ver si lo entiendo".
Sin embargo, si recibe toda esa información estando en casa, con la familia y de una forma más tranquila, la cosa cambia: "Si estás en casa riéndote y desde ese lugar, con toda tu familia, hay una tele y con tu familia y te cuentan algo estás con la guardia baja".
Esta intervención de Merlo se ha hecho viral y ha tenido una gran aceptación. El público del programa respondió con una gran ovación, mientras que el corte publicado en redes sociales se ha hecho viral sumando miles de reproducciones. En X ha superado más de 175.000 visualizaciones y ha rebasado la frontera de los 6.000 me gusta.