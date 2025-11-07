Busca alquilar un piso, al final lo coge otra persona y el sincero mensaje que le manda el casero es algo rara vez visto 

El tuit viral de @antont0 en el que muestra la conversación que ha tenido con un casero.

Alquilar un piso a un precio decente hoy en día es una tarea muy angustiosa y complicada. El coste del una vivienda está cada vez más por las nubes y la posibilidad de vivir en el centro de las grandes ciudades o de no compartir piso es prácticamente imposible o inalcanzable para millones de personas, especialmente de jóvenes que no pueden independizarse.

Según un informe del portal Idealista, el precio por metro cuadrado en España del alquiler está en 14,5 euros por metro cuadrado, mientras que en noviembre del 2022 estaba en un precio inferior a los 11 euros.

En Madrid, por ejemplo, el valor está en 21,1 habiendo aumentado un 12,7% desde hace un año y siendo la comunidad autónoma española con un alquiler medio más alto. Baleares y Cataluña, que ocupan el segundo y tercer puesto, comparten precio con 19,1 euros por metro cuadrado.

Por ello, es habitual ver denuncias de personas que buscan piso y que les está siendo imposible acceder a uno. Lo que es mucho menos común es la sinceridad con la que le ha respondido un propietario de un piso al tuitero Antonio (@antont0), que ya había contado que estaba buscando piso.

"Cómo me vas a poner esto", ha afirmado el diseñador gráfico, junto a un pantallazo de lo que le escribió.

"Has esquivado una bala"

Concretamente, el mensaje que le envió es el siguiente. Primero le comunica que lo va a alquilar una chica y le pide perdón. "La cosa está fatal, qué locura. Me han hablado casi 30 personas por una habitación sin ventana desde ayer por la tarde", le prosiguió diciendo.

Además, el propio dueño le dijo un "qué locura" y le deseó "mucha suerte" en la búsqueda de piso. "Has esquivado una bala con esta habitación de mierda", concluyó en un mensaje honesto.

El tuit de Antonio se ha hecho viral con más de 13.000 me gusta en pocas horas y ya ha sido visto más de 340.000 veces.