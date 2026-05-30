25 años de 'La sombra del viento': la Barcelona que inventó Zafón ya casi no existe

La Barcelona que vio e imaginó Carlos Ruiz Zafón hace 20 años no es la que existe ahora, pero ¿hasta qué punto?

Hay novelas que cuentan una ciudad y novelas que directamente la transforman. La sombra del viento hizo ambas cosas. Cuando se publicó en 2001, la obra convirtió a Barcelona en un escenario literario mundial, una mezcla de misterio gótico, posguerra, librerías ocultas y calles húmedas iluminadas por farolas amarillas.

Un cuarto de siglo después, esa ciudad, que pasó de algo más de 1,3 millones en 2006 a 1,75 en 2026, según datos publicados por la Fundación BBVA, sigue atrayendo a miles de lectores y turistas, pero gran parte de la Barcelona que retrató Carlos Ruiz Zafón ya no existe o se ha transformado hasta resultar irreconocible.

La novela vendió millones de ejemplares en todo el mundo, fue traducida a decenas de idiomas y convirtió lugares como la Rambla, el barrio Gótico o la avenida Tibidabo en espacios casi mitológicos.

Pero la ciudad de hoy está marcada por la turistificación, el aumento del precio de la vivienda, la desaparición del comercio histórico y una transformación urbana que ha borrado parte de aquella atmósfera decadente y melancólica que enamoró a tantos lectores.

La Barcelona de Zafón era casi una ciudad paralela



Aunque la novela transcurría en espacios reales, la Barcelona de Zafón nunca fue del todo exacta. Era una reconstrucción emocional. Una ciudad de niebla, lluvia, tranvías antiguos, edificios sombríos y secretos enterrados tras puertas de madera.

El Cementerio de los Libros Olvidados, probablemente el gran símbolo de la obra, ni siquiera existía físicamente, pero acabó siendo más famoso que muchos espacios reales de la capital catalana.

Zafón mezcló calles auténticas con escenarios reinventados. El lector podía caminar por el barrio de la Ribera o el Raval y sentir que Daniel Sempere acababa de doblar la esquina. Esa conexión entre ficción y ciudad real disparó durante años las rutas literarias dedicadas a la novela.

Sin embargo, la Barcelona de 2026 es otra. El turismo masivo ha transformado barrios enteros. Muchos comercios históricos han cerrado. Librerías pequeñas que representaban el espíritu cultural de la novela desaparecieron ante el auge de franquicias, alquileres imposibles y tiendas enfocadas al visitante extranjero.

Las librerías que inspiraban la novela han ido desapareciendo



Una librería de las de antes en el centro de Barcelona. Hay cosas aún parecidas, pero no igual que en La sombra del viento. Stephen R. Womack

Uno de los grandes símbolos de La sombra del viento eran precisamente las librerías. Espacios oscuros, silenciosos y casi sagrados. Pero muchas de esas referencias culturales llevan años desapareciendo en Barcelona.

Sin embargo, no hay datos oficiales de esa pérdida librera tradicional o no en la Ciudad Condal. Según fuentes recientes como las del Gremi de Llibrerets, actualmente habría unas 150 librerías, sin datos de 20 años atrás. Lo que sí es cierto es que, lo que parecía un derrumbe con la irrupción de los libros digitales, ha ocurrido lo contrario: un nuevo impulso al papel, al libro físico, a la industria editorial.

Eso sí, la ciudad perdió establecimientos históricos emblemáticos en las últimas décadas y otros sobreviven con dificultades. El contraste entre aquella Barcelona literaria y la actual es uno de los temas que más repiten lectores veteranos y vecinos que conocieron la ciudad anterior al boom turístico. No es la cantidad sino la sensación, el ambiente.

En la novela, los libros eran refugios frente al ruido del mundo. Hoy, muchas zonas del centro viven dominadas por apartamentos turísticos, colas de visitantes y comercios orientados al consumo rápido. El silencio y la melancolía que transmitía Zafón parecen mucho más difíciles de encontrar.

El turismo convirtió la ciudad literaria en una marca global



Paradójicamente, el éxito internacional de la novela contribuyó también a reforzar la imagen turística de Barcelona. Durante años, miles de visitantes buscaron escenarios de la saga. Las rutas de Zafón se convirtieron en una forma distinta de conocer la ciudad, alejándose parcialmente del turismo de playa y arquitectura modernista.

Pero esa misma popularidad terminó acelerando procesos que hoy generan fuerte debate social y político en Barcelona. El aumento de visitantes, la presión inmobiliaria y la pérdida de identidad comercial son temas centrales en la ciudad actual.

El propio Ayuntamiento reconoce desde hace años problemas de saturación turística en varias zonas del centro. Muchos lectores que vuelven hoy a Barcelona tras leer la novela describen una sensación extraña: encuentran los edificios, pero no la atmósfera. La ciudad sigue ahí, aunque el ritmo, el comercio y hasta el sonido de las calles sean diferentes.

En datos se materializa en pasar de algo más de 6 millones de turistas en 2006 a unos 12,7 millones en 2025; en 2026, el destino Barcelona en conjunto llegó a 26,1 millones contando ciudad y área regional.

Una novela que inmortalizó una ciudad que desaparecía



Parte del éxito de La sombra del viento se explica precisamente porque capturó una Barcelona que ya estaba empezando a desaparecer cuando fue escrita. A comienzos de los 2000 todavía sobrevivía una ciudad menos globalizada, más barata y con barrios mucho menos tensionados por el turismo.

Zafón escribió casi una despedida involuntaria. Su Barcelona era la de los cafés antiguos, los portales oscuros, las papelerías familiares y los cines clásicos. Muchas de esas piezas urbanas han ido cerrando o mutando en apenas dos décadas.

Tras la muerte del escritor en 2020, la novela adquirió además un valor todavía más nostálgico. Para muchos lectores, releerla hoy es también visitar una ciudad perdida.

La Barcelona de hace 25 años y la de ahora con números y sin prosa

Lo primero, los cambios visibles: hace 25 años, Barcelona seguía muy marcada por el impulso olímpico, pero con un turismo mucho menor y menos presión sobre el centro urbano. En 2026, el volumen de visitantes, la densidad de alquiler turístico y la presión sobre barrios como el Eixample, Ciutat Vella o Gràcia han cambiado mucho la vida cotidiana.

La diferencia más clara está en la vivienda: hoy comprar o alquilar en Barcelona es mucho más difícil que en torno a 2001, con precios más altos y menos margen para residentes jóvenes y familias. Eso ha empujado a más gente a vivir fuera del núcleo central y a desplazarse más cada día.

El precio actual de la vivienda está muy por encima del de hace veinte años: hoy el metro cuadrado de venta ronda entre 5.176 y 6.063 euros/m² según la fuente, y el alquiler está en torno a 23,30 euros/m² al mes, todo según datos publicados en El País.

Económicamente, hace 25 años la ciudad tenía un peso industrial y logístico algo más visible, mientras que hoy domina mucho más el turismo, los servicios avanzados, la tecnología y la economía creativa. Eso ha traído empleo más cualificado en algunos sectores, pero también más precariedad en otros ligados a hostelería y servicios.

Entre 2001 y 2024, el PIB per cápita catalán creció a una media anual real del 0,6%. En la década 2014-2024, el ritmo fue mucho mejor: 1,5% anual de media, con un 2,3% solo en 2024, según datos del Observatori de la Mobilitat de Catalunya.

Y en lo social, Barcelona sigue siendo muy abierta y cosmopolita, pero hoy convive mejor con la marca global y peor con la accesibilidad residencial. En la práctica, muchos barceloneses perciben más presión urbana, más ruido y menos ciudad de barrio que a principios de los 2000.

El mito sigue creciendo 25 años después



Aun así, el universo de Zafón mantiene una enorme fuerza cultural. Nuevas generaciones siguen descubriendo la novela y Barcelona continúa explotando parcialmente ese imaginario literario. Las fotografías de callejones húmedos, fachadas modernistas y librerías antiguas siguen circulando constantemente en redes sociales asociadas a la obra.

Aunque la Barcelona que imaginó Zafón casi no exista ya, la ciudad literaria sigue viva en algo más resistente que el urbanismo: la memoria colectiva de los lectores. Y quizá ahí resida el verdadero triunfo de Carlos Ruiz Zafón. Haber conseguido que millones de personas recuerden con nostalgia una ciudad que muchas de ellas nunca llegaron realmente a conocer.