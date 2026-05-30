Una experta en desarrollo infantil explica por qué la risa es fundamental en el crecimiento de los niños: "No es una cuestión frívola"

Hacer reir a los más pequeños es esencial para su sistema neuronal. La doctora Jacqueline Harding, directora de Tomorrow's Child y experta en infancia en la Universidad de Middlesex, lo corrobora en conversación con EurekAlert!. Esta destacada experta en desarrollo infantil ha realizado una "extensa investigación" sobre cómo la risa y el juego contribuyen al crecimiento cerebral saludable, el bienestar emocional y el vinculo social.

En su nuevo libro, El cerebro ama reir, la experta sostiene que la risa puede ayudar a los niños a afrontar los retos de la vida y a manejar mejor el estrés. "La esperanza y el humor, al parecer, no son solo el condimento de la vida, sino la base de una receta para un desarrollo saludable. Cuando vemos a los niños reir, somos testigos del brillo del cerebro en acción: aprender, conectar y crecer".

La risa y el cerebro

La doctora Jacqueline Harding argumenta que la risa no es frívola, es "un fenómeno biológico complejo". Según ella, precede al desarrollo neural del habla, pero involucra una red distribuida de regiones cerebrales, incluyendo la áreas motoras y la corteza prefrontal.

De esta forma, influye en la frecuencia cardíaca, la respiración y la reproducción de anticuerpos. Disminuye las hormonas del estrés cortisol y epinefrina y aumenta "los químicos de la felicidad", dopamina, serotonina y endorfinas. Y, en suma, puede fortalecer el sistema inmunitario y mejorar la memoria.

Por último, la médica asegura que la risa juega un papel importante en la actividad cerebral, ya que el humor es cognitivamente y estimula de neuroplasticidad. En su contra, el estrés prolongado afecta negativamente tanto al desarrollo físico como mental: puede dificultar el aprendizaje, aumenta el riesgo de estrés en adultos y suprimir la función inmunitario.

Padres e hijos

La risa también puede mejorar la relación entre padres e hijos. Esta reacción involuntaria puede aumentar los niveles de oxitocina, química de la felidad, y potenciar la sincronía neural durante las interacciones entre padres e hijos. "En otras palabras, construir lazos emocionales". Incluso contribuyen a disminuir el estrés parental.

"Las investigaciones demuestran que la risa ayuda a desarrollar habilidades sociales e inteligencia emocional", asegura la doctora en su obra literaria. Ella sugiere que "el simple juego compartido y las risas entre padres e hijos, con contacto visual, sonrisas, cercanía y atención conjunta, pueden fomentar la conexión".

"El juego alegre espontáneo es un antídoto contra el estrés, ya que aumenta los niveles de endorfinas liberadas por el cerebro", asegura la publicación.

Un escudo contra el estrés

Además de fomentar los vínculos, el humor y la esperanza pueden "mejorar la resiliencia de un niño ante eventos estresantes". La doctora Harding explica que "las primeras experiencias emocionales se incrustan en la arquitectura del cerebro. En pocas palabras, el estado emocional de los niños pequeños influye directamente en cómo se orientan por el mundo".

Incluso en aquellos niños que han experimentado "traumas intensos", dice que pueden encontrar "formas suaves de introducir la alegría y la esperanza, y aliviar la carga sobre su sistema nervioso, puede ayudar a encontrar un camino de vuelta a sentirse seguros y abiertos a nuevas experiencias".

Por último, la doctora Harding sostiene que el humor fomenta la conexión humana y eleva el sistema nervioso, creando un entorno mucho mejor para que el aprendizaje tenga lugar. "Las relaciones seguras y los entornos de juego sin estrés fomentan el aprendizaje. Espero que algún día el valor de la esperanza, el humor y la conexión humana se tome tan en serio como merece", termina.