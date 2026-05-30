Alemania busca trabajadores españoles con contratos indefinido, alojamiento y sueldos de hasta 3.200 euros: así puedes ver las ofertas

Alemania se enfrenta a una importante crisis de mano de obra. El país centroeuropeo busca a contrarreloj trabajadores internacionales que suplan la necesidad en diversos sectores claves en su economía, desde la industria y logística hasta la construcción, la mecánica y el montaje industrial.

La red Europea de Empleo (EURES) ofrece por el momento más de 640.000 vacantes de empleo disponibles en ese país, muchas de ellas con contratos indefinidos, apoyo para viajes y alojamiento. Asimismo, y tal como ha podido consultar Executive Digest, en algunos casos, los salarios pueden ascender de los 3.000 euros.

Las oportunidades de empleo difundidas en la plataforma abarcan una diversidad de profesiones. La crisis del mano de obra se acentúa a medida que pasan los meses en Alemania. Entre los puestos más demandados:

Producción industrial.

Operadores de almacenes.

Mecánicos CNC.

Carreteros.

Ensambladores de muebles.

Especialistas en el tratamiento de la piedra y el marmol.

Algunas empresas alemanas también ofrecen asignaciones adicionales por horas extra, turnos especiales y gastos familiares. Además una de los atractivos más destacables de las posiciones es "el apoyo a la incorporación de trabajadores extranjeros": "hay miles de vacantes con alojamiento individual ya organizado por empresas, a menudo con gastos incluidos o parcialmente reembolsados".

En cuanto al salario, y de acuerdo a la información consultada en el medio de comunicación, varían según el puesto, la experiencia y el dominio del idioma, pero muchas propuestas superan claramente el salario mínimo alemán. Hay ofertas con salarios netos iniciales que superan los 2.400 euros; y en ciertas áreas, como la electricidad industrial o la reparación de coches, pueden alcanzar los 3.000.

Por último, aunque algunas vacantes requieren un conocimiento avanzado de alemán, no todas requieren el dominio completo. En varios anuncios, la empresas admiten candidatos con conocimientos básicos o incluso sin experiencia lingüística, especialmente en puestos más técnicos.

El proceso de solicitud del empleo se puede realizar a través de la plataforma EURES, en su portal web oficial. Las personas interesadas pueden buscar las ofertas filtrando por país, sector profesional o condiciones específicas, como el alojamiento incluido. El muchos casos, tanto las entrevistas con los reclutadores, como la firma del contrato se formalizan por videoconferencia.