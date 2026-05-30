La ciencia confirma que la moda es cada vez más diversa, pero el canon de belleza sigue siendo el mismo: "El problema existía, ahora lo hemos medido"

Los modelos del desfile de Pablo Erroz en la MBFWM el 15 de febrero de 2024.

La moda y los medios de comunicación se han vuelto más diversos en el primer cuarto del siglo XXI. Pero solo de forma superficial: la percepción del cuerpo femenino apenas ha cambiado. Una nueva investigación consultada por EurekAlert!, en la que se analizaron 793.100 imágenes extraídas de desfiles de moda, anuncios, portadas y coberturas editoriales de revistas entre el 2000 y 2024, revela que las modelos femeninas han mantenido el canon.

En el estudio, titulado Evolution of Beauty Standars, publicado por Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), y utilizando visión por ordenador y datos clínicos de salud poblacional, se rastrearon cómo ha evolucionado el tamaño corporal de las modelos a lo largo del tiempo, entre regiones y dentro de segmentos de la industria de la moda. El hallazgo principal: el cuerpo típico de la modelo no ha cambiado.

Louis Boucherie, investigador en la Universidad Técnica de Dinamarca y autor principal del artículo, explica en conversación con el digital que "todo está súper estable". "Cuando observamos el cambio en la variación, encontramos lo que cabría esperar: la diversidad del tamaño corporal ha crecido. Pero cuando observamos cómo se distribuye esa variación, pordemos ver que el centro se mantiene estable. Así que el cambio está ocurriendo en los casos atípicos".

Modelos de talla grande

Para comparar los referenciales de la moda con la sociedad, los investigadores compararon modelos con la encuesta sanitaria a gran escala (NHANES) del Gobierno de EEUU.

"Cuando comparamos los modelos estadounidenses con la población general estadounidense, casi no hay solapamiento entre ambos. Y si miras con atención, ves que incluso las modelos de tallas grandes siguen estando por debajo de la media de Estados Unidos. Así que, lo que la industria de la moda llama talla grande corresponde mucho más a la mujer estadounidense media", explica Boucherie en el medio de comunicación.

De esta forma, las modelos etiquetadas como "talla grandes" son, de media, más pequeñas que la mujer adulta típica de la población general.

La representación étnica

Uno de los puntos en los que parece que se ha avanzado con más velocidad es la representación étnica en el sector de la moda. Si bien la proporción de modelos no blancas aparecía en un 13% de los contenidos y desfiles en 2011, en los últimos años el porcentaje se coloca en el 40%.

Sin embargo, los cabecillas de lla investigación apuntan que "no tenemos categorías muy detalladas en los datos. Básicamente debemos trabajar con una distinción entre blancos y no blancos". "Obviamente, es una forma muy tosca de hacerlo, pero es la única forma de hacer un análisis de forma consistente a lo largo de todo el conjunto de datos y a lo largo del tiempo", reconoce Boucherie.