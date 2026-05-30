Comuns, IU, Sumar y Más Madrid llaman a "resistir", dar "un paso adelante" y piden impulsar las políticas de vivienda

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (c) da un discurso junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i) y la ministra de Sanidad, Mónica García (d).

Comuns, IU, Sumar y Más Madrid han llamado este sábado a "resistir" en la actual legislatura e impulsar la acción del Gobierno en ámbitos como la vivienda para reforzar las políticas progresistas del Ejecutivo central.

Así lo han defendido las cuatro formaciones en un acto en Barcelona bajo el lema 'Un paso al frente' en el que han participado los ministros de Cultura, Ernest Urtasun; Sanidad, Mónica García; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; así como el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, y el coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello.

Durante el acto, Bustinduy ha asegurado que volverán a llevar el decreto de vivienda al Congreso de los Diputados "cuanto antes", así como la prórroga de los alquileres, y ha reivindicado que todo lo que han ganado los trabajadores no puede convertirse en beneficio privado de una maquinaria rentista.

El ministro también ha sostenido que España es una de las pocas excepciones que "no se ha plegado al proyecto geopolítico del trumpismo", y que se ha resistido al desmantelamiento de los servicios públicos.

Así, en referencia al poco más de un año de legislatura que queda por delante, ha pedido "dotar de sentido" la acción del ejecutivo y mostrar más determinación que nunca, por lo que ha defendido dejar a un lado las excusas y no abandonar ni agachar la cabeza.

Ayuso, "insultando a los mexicanos"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que este acto celebrado en Barcelona, tras los dos anteriores en Madrid y Sevilla, sirve para reafirmar que nunca se han "confundido de adversarios" y ha puesto el foco en la vivienda, un ámbito que, dice, el 40% de las familias españolas vive con angustia.

También ha reivindicado la red de servicios públicos y ha puesto como ejemplo la crisis del hantavirus: "Hay dos maneras de enfrentar cualquiera de las crisis. Con el 'sálvese quien pueda' o con el 'no dejar a nadie atrás'. Y podemos elegir entre el negacionismo o la ciencia", ha advertido, y ha llamado a trabajar para que la siguiente crisis no llegue con la derecha gobernando.

Además, ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la que ha dicho que fue una ventaja que estuviera en México "insultando a los mexicanos" durante la crisis del hantavirus.

Urtasun ve a Sumar como el "motor" del Gobierno

Urtasun ha puesto en valor que los partidos que conformaron la coalición de Sumar en las pasadas elecciones han sido el "motor" del Gobierno con medidas en el ámbito laboral como los permisos de paternidad o la ley impulsada por Sanidad para, dice, evitar que las comunidades autónomas puedan privatizar la sanidad.

Por otro lado ha agradecido a Maíllo su papel en las últimas elecciones en Andalucía y ha advertido que estarán muy pendientes de los acuerdos que puedan darse entre el PP y Vox en este territorio: "Desde el Gobierno de España y también como partido político no toleraremos que ningún acuerdo con la extrema derecha vulnere los derechos fundamentales", ha sentenciado.

El ministro se ha mostrado convencido de que ganarán las próximas elecciones para seguir conquistando derechos y no permitirán que el "país se ponga en manos de Donald Trump".