La postura de EEUU con sus ciudadanos expuestos al brote de ébola en África genera serias dudas: "Podría empeorar las cosas"

La República Democrática del Congo afronta desde el pasado 15 de mayo un nuevo brote del virus del Ébola, el decimoséptimo de su historia, según recoge EFE. Se estima que el número de contagiados supera ya el millar, mientras que la cifra de fallecidos se ha elevado a 238, tal y como señala el último boletín compartido por el Gobierno.

El virus, que se ha extendido hasta otros países vecinos como Uganda, cuenta con una tasa de mortalidad media de entre el 25% y el 90%, según recoge la OMS, siendo la variante Zaire la más mortífera, aunque también la única que cuenta con vacunas y tratamientos autorizados.

La situación es tal que la agencia de salud de la ONU la ha declarado como una "emergencia de salud pública de importancia internacional". Además, ante el temor de que se pueda extender a otros países, como ya ha ocurrido, algunas potencias están comenzando a destinar recursos y financiación al país africano.

Uno de ellos ha sido Estados Unidos, cuya postura ha sido duramente criticada por diversas organizaciones tras intentar, sin éxito, construir un centro de cuarentena y tratamiento frente al ébola en vez de repatriar a sus ciudadanos infectados. Uno de los que se posicionaron en contra fue el Instituto Katiba, el cual presentó una petición ante los tribunales para evitar dicho centro.

"El caso va de preservar la rendición de cuentas a nivel constitucional, proteger la salud pública y garantizar que ningún gobierno pueda poner su conveniencia por encima de la vida y la seguridad del pueblo de Kenia", ha señalado la directora ejecutiva de la organización, tal y como recogen desde la prensa local y EP.

"Podría empeorar las cosas"

Otro de los críticos ha sido el médico Craig Spencer, quien consiguió sobrevivir al ébola después de contraerlo en Guinea en 2014. Y es que, según ha defendido, la negativa de Estados Unidos a repatriar a sus ciudadanos infectados demuestra más una preocupación por la política que una necesidad médica.

"Esto representa una decepcionante abdicación de lo que les debemos a nuestros ciudadanos, especialmente cuando más nos necesitan", señaló el mismo. "Al igual que muchas de las prioridades perversas e invertidas de la administración que se han dado a conocer durante la última semana, este 'plan' podría terminar empeorando aún más las cosas", agregó.