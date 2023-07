Mucho caos y numerosas quejas de los vecinos tras la primera noche del MadCool

Este jueves ha empezado una nueva edición del festival MadCool, que se está celebrando en el madrileño barrio de Villaverde y que está recibiendo multitud de críticas en su primer día, que ha reunido a más de 60.000 personas.

Por ejemplo, una vecina de la zona se ha quejado de que la calle se ha llenado de gente, las entradas y salidas se han bloqueado e incluso ha contado que sus padres han tardado una hora en llegar.

"¿No hay campo en Madrid que lo tienen que llevar a un barrio con viviendas? Todos los accesos cortados. Ponte mala y ve al hospital, te mueres en casa por que no puedes salir. A parte de no poder dormir por la música. ¿Hay que aguantar esto? ¿Por qué no lo ponen al lado de la casa de los políticos que han decidido esto? Venga coño", ha escrito indignada esta misma vecina en sus redes sociales.

Además, ha publicado un vídeo en el que se ve a miles de personas saliendo del recinto y recorriendo las calles buscando la estación del metro, que se ha bloqueado, o las zonas habilitadas para taxis y VTC.

Algunos de los nombres que componen el cartel del MadCool son Red Hot Chili Peppers, The Black Keys, M.IA, Lizzo, Mumford and Sons, Ava Max, Queens of the Stone Age, Tash Sultana, Sam Smith, Rina Sawayama, The 1975, Nova Twins, Robbie Williams, Lil Nas X, Kaleo, Morgan, Franz Ferdinand, Machine Gun Kelly.

Para ir y venir y tratar de mejorar el flujo, el servicio de la línea 3 ha ampliado su funcionamiento hasta las 04:00, con una frecuencia de paso de 4 minutos. Así, este horario especial alarga dos horas más la posibilidad de desplazarse en el subterráneo durante los días de celebración de Mad Cool Festival, quien asumirá el coste de esta apertura extraordinario.