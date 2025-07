Carles Francino alza la voz contra el discurso "facha" de que "todo es una mierda": "No nos dejemos engañar"

El periodista Carles Francino ha ofrecido una entrevista al programa Col·lapse, de 3Cat, en la que ha hablado como pocas veces de lo que supone los discursos reaccionarios en la sociedad española.

"Tenemos que conseguir que no nos metan en esta burbuja de que todo es una mierda, de que la política da asco, de que este país se cae a pedazos. No es verdad. No es verdad", ha defendido en la entrevista.

Carles Francino ha pedido que "no nos dejemos engañar por estos discursos reaccionarios, fachas y de ultras de que todo es una mierda" y ha pedido hacerles frente en todos los ámbitos.

"Es el discurso tóxico de la antipolítica y nosotros desde los medios tenemos que contribuir a combatirlo. Eso es fundamental a día de hoy", ha justificado el periodista en el programa Col·lapse.

"Este país, esta sociedad, esta Europa va. Y está inmerso en problemas, en contradicciones, en paradojas, en desigualdades. Pero va bien", ha asegurado el presentador de la Cadena SER.