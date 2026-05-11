Uno de los diarios más importantes de Francia define así cómo ha solventado España la crisis del hantavirus

Los catorce pasajeros españoles que iban a bordo del crucero neerlandés MV Hondius y un médico de la OMS en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife).

El diario francés Le Monde, fundado en 1944 a petición del General Charles de Gaulle tras la liberación de París a manos de los nazis, es actualmente uno de los periódicos referencia de Francia y también del resto del mundo.

Ahora, el citado medio ha posado sus ojos sobre cómo el Gobierno de España ha gestionado la crisis del hantavirus. De hecho han dedicado una noticia a analizar el despliegue en Tenerife.

"Hantavirus: la evacuación de pasajeros del Hondius en Tenerife, un éxito político para el gobierno español", ha titulado Le Monde sobre lo ocurrido este fin de semana en Canarias, donde ha tenido lugar la evacuación de los pasajeros del barco en el que tuvo lugar el brote.

Para el diario francés parece que, a pesar de lo que dice la oposición en España, el protocolo para llevar a sus países a los afectados ha sido todo un éxito: "Tras varios días de tensión con el gobierno regional de Canarias por las condiciones para recibir al crucero afectado por varios contagios, Madrid puede enorgullecerse del desembarco sin contratiempos de la mayoría de los pasajeros el domingo".

En el texto, el medio pone en valor la cantidad de personas que había destinadas en Canarias para que la misión saliese bien. Destaca la presencia de tres ministros —Mónica García, Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres—, del Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, y de 335 agentes de Guardia Civil.

Hablan en la noticia de "la exitosa ejecución de la operación" que para Le Monde "constituye una victoria política para el gobierno español". Además, publican el mensaje que el presidente del Gobierno neerlandés, Rob Jetten, dedicó al Gobierno de España, donde agradeció "la buena y constructiva cooperación entre ambos países en los últimos días".

"Seguiremos trabajando de forma coordinada y colaborativa para garantizar la salud pública y la seguridad de nuestros ciudadanos", dijo Pedro Sánchez en respuesta a su colega holandés.