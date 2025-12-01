Carlos Bardem habla claro sobre los jóvenes "de extrema derecha" y su opinión da para reflexionar 

El actor y escritor Carlos Bardem ha estado este lunes en La Hora de La 1, el programa matinal de TVE, para hablar de su nueva película Papeles, basada en la investigación periodística conocida como Los papeles de Panamá, destapada en una investigación conjunta donde salieron hacia la luz movimiento de millones de euros ocultos al fisco por grandes fortunas.

Durante su intervención ha abordado la actualidad política de nuestro país, poniendo el foco en el auge de la extrema derecha. Carlos Bardem, conocido por posicionarse contra el genocidio en Palestina, entre otras cuestiones defendidas por la izquierda, ha comentado que hay una cuestión que le preocupa especialmente.

"Está este tema de que todos los jóvenes son de extrema derecha. Y ves, por ejemplo, un diario como El País sacando un fin de semana 'cinco jóvenes se hacen de extrema derecha'. Bueno, pues sáqueme usted al siguiente fin de semana 'cinco jóvenes que son progresistas, que están en las luchas medioambientales, que están contra los desahucios, que están en el sindicato de estudiantes...'", ha comentado, asegurando a su vez que se trata de una "profecía autocumplida".

"Se fomenta desde los dos lados; desde la derecha para desmotivar a la gente y decir esto va a pasar, no hay más remedio, quedaros en casa; y desde el PSOE, desde el poder porque a falta de políticas realmente de izquierdas, lo que te venden es 'o nosotros o estos', señala el actor.

Según Carlos Bardem, "todos los días tú pones la tele y te salen falangistas desfilando, que es una cosa llamativa. Pero por ejemplo, cuando va un chalao de extrema derecha a liarla a una universidad, con doscientos que van acarreados, no te sacan a los 2.500 chavales que hay en frente, que no son fascistas".

No es la primera vez que Carlos Bardem da su opinión sobre cuestiones políticas. Su posicionamiento abiertamente en favor de las causas defendidas por la izquierda ha provocado muchas críticas por parte de la derecha así como elogios por parte de sectores progresistas. En una ocasión aseguró ser "moralmente superior a cualquier fascista y a cualquier nazi y a cualquier homófobo y a cualquier racista y a cualquier machista".