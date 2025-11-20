A Carlos Bardem le bastan dos frases tan breves como firmes sobre la condena del Fiscal General del Estado

Este jueves augura un día de muchas reacciones ante la histórica condena de la Sala II del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa económica de 7.2000 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador.

El reconocido actor y escritor Carlos Bardem, conocido por sus interpretaciones en Alacrán enamorado (película basada en su propio libro), Assassin's Creed o Escobar: Paraíso Perdido, ha sido una de las primeras figuras en reaccionar y lo ha hecho con dos frases tan breves como demoledoras que dejan ver lo que piensa sobre el fallo.

"Lawfare para celebrar el 20N. A ver cuándo empieza la Transición", ha escrito en un tuit de X el actor. En apenas una hora ha acumulado más de 10.000 visitas y 1.000 'me gusta' (y subiendo). En este sentido, Bardem hace referencia al 20 de noviembre, fecha de la muerte de Francisco Franco y que marcó el fin de la dictadura y el inicio de la conocida Transición a la democracia.

Poco le ha bastado para dar su opinión, pero en su perfil de X también ha ido dando retuits a varios comentarios de figuras como el escritor Jorge Dioni: "La dosis justa para que se archive el caso del defraudador. Ayer ya lo celebró (refiriéndose a la compra del piso por parte de González Amador).

También ha retuiteado el tuit del día de Gabriel Rufián: "A ver si algún día también se puede celebrar la muerte del franquismo".

El "lawfare"

Cuando Bardem ha hecho referencia al término lawfare, se ha referido al término anglosajón de "guerra judicial", tal y como ha definido Administrativando Abogados, una de las principales boutique de abogados a nivel nacional.

Definen este término como el uso indebido de los procedimientos judiciales como arma política para destruir la imagen pública de un adversario político. En este caso, el actor se referiría