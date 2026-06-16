Carrefour vuelve a tener cromos del Mundial de Panini y es impactante ver cómo están expuestos

Locura total en España con los cromos que Panini ha puesto a la venta con motivo del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. Tanto es así que están agotados por todos lados y se venden por un dineral en una especie de mercado negro de amantes del fútbol.

Porque los cromos han dejado de ser una cosa de niños, que también, para ser un objeto de deseo para los más nostálgicos. El director general de Panini España, Lluís Torrent, ha reconocido en varias entrevistas que están sobrepasados: "Ha sido un boom que nos ha sorprendido a todos".

La demanda ha superado su capacidad de producción, ha vaciado los quioscos de cromos y ha provocado que se llenen las plazas para cambiarlos, algo que no se veía desde hace años.

Además, lejos quedan las 25 pesetas por paquete. Ahora hay 980 cromos a 1,5 euros el sobre de siete.

Éxito inesperado

Tal y como ha contado Torrent a EFE, el éxito de la colección les ha cogido "un poco a contrapié" y ha superado sus expectativas y capacidad de producción: "A pesar de trabajar las 24 horas del día, las máquinas dan lo que dan".

"Nos ha causado muchísimas roturas de stock en los puntos de venta. Hay bastantes quejas, que lamentamos. Pedimos que comprendan que ha habido un exceso de peticiones que nos ha llevado a esta situación", ha señalado antes de decir que en los próximos días volverá a haber cromos.

De hecho, el propio Carrefour ha compartido en sus redes sociales que vuelve a haber cromos de Panini del Mundial en sus tiendas pero lo ha hecho publicando una foto de lo más llamativa.

En la imagen del supermercado francés se puede ver que las cajas de cromos están metidas en una caja de seguridad antirrobo como en las que van los videojuegos o, como hace un tiempo, iba el aceite.