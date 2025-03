Chocolate Dubái de Lidl a 70 euros: expone indignada su opinión sobre la reventa del dulce de moda

La creadora de contenido conocida como @Ytusinfiltro ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok exponiendo indignada su opinión sobre la surrealista reventa que se está dando con la tableta de chocolate Dubái de Lidl.

"¿Me podéis decir en qué momento la sociedad es tan borrega que porque las redes sociales digan que algo es viral, vamos todos a por ello al supermercado y acaban revendiéndose 20 tabletas de chocolate que cuestan 4,49 a 20,25 euros, e incluso a 70 euros?", ha comenzado preguntando la usuaria.

"Y lo peor no es esto, lo peor es que aver si alguien me puede explicar que siete personas le hayan dado like a este anuncio. ¿En serio te planteas pagar 70 euros por esto?", ha continuado la tiktoker.

"Es que yo no sé qué coño se ha dado a todos con las cosas que saben a pistacho. Justo ayer Lidl lanzó tanto la crema de pistacho como el chocolate Dubái, y los comentarios, tío, los lees... En serio, lo estúpida que es la gente es un nivel acojonante", ha comentado la usuaria.

"Entre la panda de conspiranoicos que dicen que el símbolo de la ranita de Rainforest que es que llevan insectos...", ha señalado la creadora de contenido, totalmente perpleja con la situación.

"Luego la tropa de señoras cabreadas e indignadas que llegaba a tienda y 'no quedaba stock, esto es una vergüenza y es una estafa'... Me gustaría verlas y se ponen así también para otras cosas sociales", ha comentado la tiktoker.

"Luego las que acusan a los trabajadores del ideal de haberse quedado el producto. Pero, de verdad, que es chocolate. ¡Chocolate! Esto no es un bien de primera necesidad", ha recordado la usuaria.

"Si lo has pillado, has tenido la suerte de cogerlo, lo has probado... bien. Si no, no se acaba el mundo. ¡Relax! Y a mí me lo dieron para probar, por cierto, y no me parece para tanto. Cuanto más conozco al ser humano, más enamorada estoy de mis gatos, de verdad", ha concluido la creadora de contenido.