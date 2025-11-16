Chris, británico en España, se enamora directamente de esta comida muy típica de España en Navidad: "Increíble invento"

Chris es un joven británico que hace un tiempo se mudó a Madrid, capital de España, y a partir de entonces ha ido publicando vídeos en redes sociales bajo el nombre de @ChrisinMadrid para hablar sobre la ciudad y el resto de lugares del país por los que viaja para enseñarlo, hablar de las diferencias culturales y algunas curiosidades, entre otros.

"Es una de mis cosas favoritas de la Navidad en España", ha advertido al principio del vídeo. Efectivamente, ha entrado a un supermercado y ya se ha encontrado todo un surtido de polvorones a mitad del mes de noviembre.

"Está muy bien, dios mío, básicamente saben como a masa de bizcocho. Parecen galletas, pero cuando los muerdes, pero se derrite como un bizcocho", ha contado con mucha ilusión. En apenas 30 segundos ha generado varios comentarios de usuarios ingleses recordando cuando pasaron las Navidades en España.

"Polvorones, turrón... Los echo mucho de menos", ha confesado la usuaria @Iria. "Estoy obsesionada con ellos", ha comentado otra usuaria británica, como Larry Blaisdell, que no puede ocultar su fascinación por los polvorones: "Oh, dios mío, estoy obsesionado con ellos y no puedo parar de comprarlos".

Noah ha comentado que su marido británico está enamorado de este postre. "Siempre le pregunta a mi madre si se puede llevar algunos para su familia", ha añadido.

Enamorado de Madrid

Chris siempre ha dejado claro su amor por Madrid desde la primera semana que llegó, por ello ha grabado varias veces las calles, adorando el modo de vida de los españoles, a los que ha definido en alguna ocasión como personas muy sociales y con un modo de vida muy activa.

"¡Qué lugar!", ha descrito en uno de sus últimos vídeos en los que inmortaliza a un grupo numeroso de personas disfrutando de la noche cerca del río Manzanares.