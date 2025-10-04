Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Compara lo que cuesta un Five Guys en EEUU y en España: un economista lo ve y no deja títere con cabeza
Virales

Virales

Compara lo que cuesta un Five Guys en EEUU y en España: un economista lo ve y no deja títere con cabeza

Ha reacciona con sólo dos datos rotundos.

Sergio Coto
Sergio Coto
Una persona comiéndose una hamburguesa.Getty Images

El debate entre lo que cuestan algunas cosas dentro y fuera de España se ha convertido en algo habitual en redes sociales. Si hace unos meses, cuando el precio del aceite de oliva alcanzaba máximos, se comparaba lo que valía el denominado 'oro líquido', ahora ha llegado el turno de una conocida cadena de hamburguesas.

Todo ha partido por el mensaje que ha publicado un usuario en la red social X, @Phocion10, comparando el precio de una porción de pizza en Nueva York y el del mismo producto en Madrid.

"En Nueva York una pizza en un sitio turístico como al lado del World Trade Center te cuesta 38€. En Madrid, 32€. El salario medio en Nueva York es más de x2 (doble) que el de Madrid", ha señalado el usuario.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Tras ello, también ha comparado la imagen de un ticket de un restaurante de la cadena de hamburguesas Five Guys y ha comparado los precios con los de la misma compañía en España.

Al enseñar el recibo de pago y la lista de precios de uno de los establecimientos de la firma, asegura que dos hamburguesas con queso, unas patatas con beicon y queso y cuatro bebidas cuestan 46,70 euros (al cambio) en EEUU y 47,25 euros en España.

Tras ver el mensaje, el economista Julen Bollain no ha dudado ni un segundo en reaccionar y ha dado la réplica más sonada cinco horas después de que el usuario publicase el tuit.

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

Para ello sólo le han hecho falta dos datos y dos frases que acumulan más de 10.000 me gusta en menos de un día. "(Estados Unidos) Trasplante de corazón: 1,6 millones de dólares. (España) Trasplante de corazón: 0 euros", ha explicado, de forma escueta, pero sin dejar títere con cabeza.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 