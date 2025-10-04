Compara lo que cuesta un Five Guys en EEUU y en España: un economista lo ve y no deja títere con cabeza

El debate entre lo que cuestan algunas cosas dentro y fuera de España se ha convertido en algo habitual en redes sociales. Si hace unos meses, cuando el precio del aceite de oliva alcanzaba máximos, se comparaba lo que valía el denominado 'oro líquido', ahora ha llegado el turno de una conocida cadena de hamburguesas.

Todo ha partido por el mensaje que ha publicado un usuario en la red social X, @Phocion10, comparando el precio de una porción de pizza en Nueva York y el del mismo producto en Madrid.

"En Nueva York una pizza en un sitio turístico como al lado del World Trade Center te cuesta 38€. En Madrid, 32€. El salario medio en Nueva York es más de x2 (doble) que el de Madrid", ha señalado el usuario.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Tras ello, también ha comparado la imagen de un ticket de un restaurante de la cadena de hamburguesas Five Guys y ha comparado los precios con los de la misma compañía en España.

Al enseñar el recibo de pago y la lista de precios de uno de los establecimientos de la firma, asegura que dos hamburguesas con queso, unas patatas con beicon y queso y cuatro bebidas cuestan 46,70 euros (al cambio) en EEUU y 47,25 euros en España.

Tras ver el mensaje, el economista Julen Bollain no ha dudado ni un segundo en reaccionar y ha dado la réplica más sonada cinco horas después de que el usuario publicase el tuit.

Para ello sólo le han hecho falta dos datos y dos frases que acumulan más de 10.000 me gusta en menos de un día. "(Estados Unidos) Trasplante de corazón: 1,6 millones de dólares. (España) Trasplante de corazón: 0 euros", ha explicado, de forma escueta, pero sin dejar títere con cabeza.