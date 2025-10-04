Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En Reino Unido analizan esta propuesta de Sánchez en España y la describen con cuatro palabras rotundas
En Reino Unido analizan esta propuesta de Sánchez en España y la describen con cuatro palabras rotundas

'The Telegraph' ha dedicado un extenso artículo a ello.

Sergio Coto
Sergio Coto
Pedro Sánchez, en una foto de archivo en el Congreso.Anadolu via Getty Images

El prestigioso diario británico The Telegraph ha puesto la lupa en una de las iniciativas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado para tratar de hacer frente a la crisis de vivienda que hay en España.

Se trata de la medida que el líder del Ejecutivo español anunció el pasado mes de enero. Un gravamen fiscal que podría ascender hasta el 100% para extranjeros extracomunitarios que quieren comprar una casa.

El citado medio ha asegurado que este impuesto inmobiliario "que España aplica a los compradores británicos está condenado al fracaso". "El plan de Pedro Sánchez para castigar a los expatriados extracomunitarios se enfrenta a importantes obstáculos", ha señalado.

"Cuando el primer ministro socialista de España anunció un plan para cobrar un impuesto del 100% a los compradores de propiedades no residentes ni pertenecientes a la UE, hubo indignación y alarma", ha detallado en el interior del artículo.

The Telegraph defiende que Sánchez "desató el pánico" entre "asesores patrimoniales, inversores y futuros jubilados". "El gobierno español no se ha referido explícitamente a esto como un impuesto para los compradores británicos, que desde hace mucho tiempo tienen una relación amorosa con el país, pero si el impuesto se implementa, serán castigados de manera desproporcionada en comparación con cualquier otro grupo", ha explicado.

El medio británico asegura que los británicos representaron una décima parte del total de compras realizadas por extranjeros en España."Este tipo de populismo no siempre fue así. En el pasado, España, y Sánchez, habían estado tan desesperados por atraer riqueza que ofrecieron una visa dorada a quienes estuvieran dispuestos a invertir 500.000 euros", han asegurado.

The Telegraph recoge que el plan está lejos de salir adelante porque el PSOE "cuenta con tan solo 121 escaños de los 350 que componen el parlamento". "El primer ministro, un ferviente partidario del país, se enfrenta a importantes obstáculos antes de que su idea radical se acerque siquiera a convertirse en ley", ha añadido.

Avisan de que en el caso de que la norma salga adelante, se convertiría en un "desincentivo". "La gente lo pensará dos veces y empezará a buscar alternativas como Italia, Grecia o Chipre", ha advertido.

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 