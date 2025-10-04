Comparan las palabras de Ayuso de hace unos años sobre el aborto con las de ahora: el tono cambia

Un usuario ha realizado una recopilación de varias declaraciones públicas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha desatado un aluvión de reacciones en las redes sociales por las diferentes contradicciones de la popular en su tono sobre el aborto a lo largo del tiempo.

En el video, difundido por el usuario @remerikos en la red social X (antes Twitter), se muestra cómo Ayuso ha pasado de defender el derecho de las mujeres a decidir a calificar el aborto como "asesinato" y vincularlo a una pérdida de valores en Europa.

Por ejemplo, mientras hace apenas unos años Ayuso, en una entrevista con Alsina afirmaba que "una vez que una mujer tiene claro que no quiere salir adelante con ello... yo creo que no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que ha deseado", ahora no considera "que lo que ha pasado en Francia esta semana sea ninguna avance porque creo que nuestra defensa es la de la vida".

Estas frases, junto con otras en las que defiende la "libertad para abortar" pero al mismo tiempo hace apelaciones a las "raíces judeocristianas de Europa" para rechazarlo, han generado bastantes críticas por parte de los usuarios, quienes señalan que su discurso parece adaptarse en función del foro o del momento político.

"Para opinar, hay que estar informado. Para estar informado hay que leer y comprender lo que se lee. No sé si Ayuso cumple todas las premisas", comenta un usuario. "La marioneta depende de quién pregunte", señala otro. La publicación cuenta ya con cerca de 300 compartidos, casi 800 'me gusta' y más de 90.000 reproducciones.