Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Comparan las palabras de Ayuso de hace unos años sobre el aborto con las de ahora: el tono cambia
Virales

Virales

Comparan las palabras de Ayuso de hace unos años sobre el aborto con las de ahora: el tono cambia

"Pasa de defender el derecho al aborto a capa y espada con Alsina a recurrir a las raíces cristianas de Europa para criticarlo..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Ayuso y Alsina en una entrevista antiguaX: @remerikos

Un usuario ha realizado una recopilación de varias declaraciones públicas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha desatado un aluvión de reacciones en las redes sociales por las diferentes contradicciones de la popular en su tono sobre el aborto a lo largo del tiempo. 

En el video, difundido por el usuario @remerikos en la red social X (antes Twitter), se muestra cómo Ayuso ha pasado de defender el derecho de las mujeres a decidir a calificar el aborto como "asesinato" y vincularlo a una pérdida de valores en Europa.

Por ejemplo, mientras hace apenas unos años Ayuso, en una entrevista con Alsina afirmaba que "una vez que una mujer tiene claro que no quiere salir adelante con ello... yo creo que no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que ha deseado", ahora no considera "que lo que ha pasado en Francia esta semana sea ninguna avance porque creo que nuestra defensa es la de la vida".

Estas frases, junto con otras en las que defiende la "libertad para abortar" pero al mismo tiempo hace apelaciones a las "raíces judeocristianas de Europa" para rechazarlo, han generado bastantes críticas por parte de los usuarios, quienes señalan que su discurso parece adaptarse en función del foro o del momento político.

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

"Para opinar, hay que estar informado. Para estar informado hay que leer y comprender lo que se lee. No sé si Ayuso cumple todas las premisas", comenta un usuario. "La marioneta depende de quién pregunte", señala otro. La publicación cuenta ya con cerca de 300 compartidos, casi 800 'me gusta' y más de 90.000 reproducciones.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 